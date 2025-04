Santé maternelle et infantile : Sabaa Aiyoun accueille une campagne de sensibilisation et de vaccination

30/04/2025

Une campagne intégrée de sensibilisation à la santé maternelle et infantile et de vaccination des enfants a été organisée, mardi au centre de santé urbain de Sabaa Aiyoun (province d’El Hajeb), avec pour objectif de promouvoir l’importance du suivi de grossesse et de renforcer la prévention par la vaccination.



Organisée par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à El Hajeb, cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale de protection de la mère et de l’enfant, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation communautaire de proximité.



Cette action a permis de faire bénéficier près de 60 femmes de la campagne de vaccination des enfants, tandis que plus de 20 femmes enceintes ou venant d'accoucher ont participé aux ateliers de sensibilisation au suivi de grossesse. Ces femmes ont ainsi pu accéder à des consultations médicales, des conseils nutritionnels et des séances éducatives adaptées à leurs besoins.



Les femmes bénéficiaires ont été accueillies au sein du centre dans un cadre convivial et encadré, favorisant l’écoute et l’échange. La campagne de sensibilisation à la santé maternelle et infantile a été déployée sous forme d’ateliers interactifs, animés par les infirmières du centre.



Ces sessions ont également permis de répondre aux questions des participantes, de corriger certaines idées reçues, et de diffuser des vidéos pédagogiques adaptées à leurs besoins en matière de suivi de grossesse, d’accouchement sécurisé et de soins postnataux.



Dans une déclaration à la MAP, Lamiae Wahid, responsable provinciale du programme de contrôle et de suivi des grossesses et accouchements, a souligné l’importance de cette campagne dans l’amélioration du suivi prénatal et postnatal, en particulier en milieu rural, mettant en avant le rôle essentiel des consultations régulières dans la détection des complications et la prévention des risques pour la mère et l’enfant.



Elle a également rappelé que le programme national encourage les femmes à effectuer au moins quatre consultations prénatales et une consultation postnatale, estimant que ces rendez-vous représentent une occasion précieuse de bénéficier d’un accompagnement médical, d’un appui nutritionnel et d’une orientation vers les services spécialisés en cas de besoin.



De son côté, la responsable provinciale du programme national de vaccination et de nutrition, Fatima El Ouahoudi, a indiqué que cette campagne permet non seulement de renforcer la couverture vaccinale des enfants, mais aussi de sensibiliser les parents à l’importance du respect du calendrier vaccinal, saluant par la même occasion, l’implication des équipes de santé, qui ont su mobiliser les populations cibles par des actions de proximité.



Le programme de vaccination constitue un pilier fondamental de la stratégie de santé publique au Maroc, contribuant à la réduction de la morbidité infantile et à la protection contre les maladies infectieuses évitables, a-t-elle poursuivi, ajoutant que des séances de conseil nutritionnel ont également été assurées dans le cadre de cette opération.



De son côté, Fatima Tafni, responsable au sein du centre de santé urbain de Sabaa Aiyoun, a affirmé que la réussite de cette campagne repose sur la continuité des services de première ligne et sur l’engagement du personnel infirmier dans les actions de sensibilisation communautaire.



Et d’ajouter que ces efforts conjoints contribuent à consolider les acquis en matière de santé maternelle et infantile, notamment dans les zones semi-rurales, et répondre aux objectifs du ministère en matière d’équité sanitaire et de développement humain.