Santé: Le 3è congrès de l’Omnipratique, les 15 et 16 novembre à Tiznit

13/11/2024

La troisième édition du congrès de l’Omnipratique, aura lieu les 15 et 16 novembre à Tiznit, sous le thème : "L’Omnipratique à l’ère du numérique".



Organisée par l’Association des Médecins Dentistes de Tiznit (AMDT), cette rencontre promet d’offrir aux professionnels de la médecine dentaire un aperçu des avancées technologiques et des pratiques modernes dans le domaine médical et dentaire.



Le programme de ce congrès comprend 10 conférences et 10 ateliers, animés par des experts de renommée internationale, indique un communiqué des organisateurs.



Ce programme vise à renforcer les compétences des praticiens et à promouvoir les innovations de la dentisterie digitale, contribuant ainsi à l’amélioration des soins prodigués aux patients, rapporte la MAP.



Environ 300 médecins dentistes sont attendus, aux côtés de plus de trentaine d'exposants représentant les équipements et consommables dentaires, laboratoires, ainsi que des institutions d’éducation et de formation, note la même source, ajoutant que le congrès offrira une vitrine pour ces acteurs, leur permettant de présenter leurs dernières technologies et solutions en lien avec la médecine dentaire.



Ce rendez-vous scientifique se veut une opportunité précieuse pour les professionnels de la santé dentaire et les entreprises de s’immerger dans les nouveautés de l’Omnipratique à l’ère numérique, tout en renforçant les liens de collaboration dans un cadre convivial et enrichissant.



Ce congrès est co-organisé avec l'ordre nationale des médecins dentistes et le Syndicat des Médecins Dentistes du Souss en partenariat avec le conseil de la région Souss Massa, le conseil provincial Tiznit et la commune de Tiznit.