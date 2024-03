Santé : Akdital améliore son résultat net à 198 MDH en 2023

30/03/2024

Le groupe Akdital, acteur privé de la santé au Maroc, a amélioré de 100% son résultat net consolidé au titre de l'exercice 2023, pour s'établir à 198 millions de dirhams (MDH), contre 99 MDH en 2022.



Cette bonne performance reflète à la fois la réussite de son plan de développement et la consolidation du positionnement de ses entités historiques, indique Akdital dans un communiqué financier sur ses résultats annuels au 31 décembre 2023. En effet, en 2023, Akdital a bénéficié de l’effet année pleine d’activité des établissements ouverts en 2022, ainsi que des ouvertures des nouveaux établissements en 2023.



Au terme de l'année écoulée, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,90 milliard de dirhams (MMDH) en progression de 84% par rapport à l’année précédente.



En progression de 80% par rapport à l’année 2022, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 511 MDH, grâce d’une part, à la croissance du chiffre d’affaires, et d’autre part, aux efforts d'efficacité opérationnelle.



Au titre de l’exercice 2023, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 6 dirhams par action.



S'agissant des perspectives, Akdital prévoit de renforcer sa présence au Maroc en ouvrant en 2024 une quinzaine de nouveaux établissements pour porter son réseau à 36 établissements, créant ainsi 1.430 nouveaux lits et offrant des opportunités d’emploi directs à plus de 2.900 professionnels.



En ciblant stratégiquement des villes comme Errachidia, Dakhla, Khouribga et Taroudant, le groupe s’implante dans des régions présentant un besoin critique en soins de santé, renforçant ainsi son rôle en tant que partenaire clé dans l’amélioration de l’accès aux soins de qualité au Maroc.