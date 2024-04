Sánchez décidé à ce que l'Espagne reconnaisse un Etat palestinien avant l'été

02/04/2024

Le gouvernement de gauche espagnol est décidé à reconnaître un Etat palestinien d'ici à l'été, selon des déclarations du Premier ministre Pedro Sánchez faites à Amman (Jordanie) et publiées mardi par plusieurs quotidiens espagnols.



"Nous devons penser sérieusement à le faire (à reconnaître un Etat palestinien, NDLR), ce semestre", a déclaré le leader socialiste, cité notamment par le quotidien catalan La Vanguardia, au groupe de journalistes espagnols l'accompagnant lors d'une tournée dans trois pays du Moyen-Orient qu'il a débutée par la Jordanie.



Ces propos de M. Sánchez confirment une nette accélération du calendrier qu'il avait récemment mis en avant pour la reconnaissance d'un Etat palestinien.

Le 9 mars, il avait ainsi annoncé qu'il proposerait au Parlement espagnol de voter en faveur de cette reconnaissance d'ici à la fin de la législature, c'est-à-dire d'ici à l'été 2027.



Moins de deux semaines plus tard, le 22 mars, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, M. Sánchez et ses homologues irlandais, maltais et slovène avaient publié une déclaration commune dans laquelle ils se disaient "prêts à reconnaître la Palestine", précisant qu'ils le feraient "lorsque cela peut apporter une contribution positive (NDLR: à la résolution du conflit israélo-palestinien) et que les circonstances sont réunies".



Pour sa part, le quotidien madrilène El País estime que cette reconnaissance pourrait se produire durant la campagne pour les élections au Parlement européen, qui auront lieu le 9 juin en Espagne, "ou les semaines qui suivront".



D'après le journal, M. Sánchez a déclaré aux journalistes l'accompagnant qu'il faudrait "surveiller les décisions qui seront prises bientôt à Bruxelles et à New York", c'est-à-dire par l'UE et par l'ONU, signifiant par là que la décision de l'Espagne serait liée à l'évolution de la situation internationale.



El País croit également savoir que M. Sánchez, qui, après la Jordanie, devait se rendre mardi en Arabie Saoudite et mercredi au Qatar, veut "essayer de convaincre les pays arabes qui n'ont pas encore reconnu Israël", comme c'est le cas de ces deux pays du Golfe, "de le faire".

M. Sánchez a affirmé à de multiples reprises que la seule solution au conflit israélo-palestinien passe par la reconnaissance de deux Etats, Israël et la Palestine.