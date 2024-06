Samira Said : La musique marocaine a réalisé une percée fulgurante dans le monde arabe

28/06/2024

La musique marocaine a réalisé une percée fulgurante dans le monde arabe au cours des dix dernières années, a relevé, jeudi à Rabat, la diva de la chanson arabe Samira Said.



Lors d'une conférence de presse à la veille de son concert, vendredi au Théâtre national Mohammed V de Rabat, dans le cadre du 19ème Festival Mawazine - rythmes du monde, la célèbre chanteuse marocaine a mis en avant les progrès significatifs des mécanismes de la musique marocaine, qui ont contribué à accélérer sa diffusion, tout en mettant en lumière l'importance continue des médias sociaux dans cette évolution.



A cet égard, elle a souligné que "les générations précédentes n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités que celles d'aujourd'hui pour exploiter pleinement l'efficacité et l'impact des divers médias sociaux, qui jouent un rôle crucial dans la diffusion des diverses créations musicales nationales".



Après avoir évoqué la richesse des talents sur la scène artistique marocaine, Samira Said a noté que "l'expansion de la musique marocaine à l'échelle mondiale reste entravée par des obstacles culturels, notamment le besoin croissant d'une meilleure compréhension de la darija".

Pour y remédier, elle incite les jeunes talents à prendre le relais pour promouvoir la chanson marocaine à l’échelle internationale.



L’artiste marocaine n’a pas manqué d’exprimer sa joie de participer au festival Mawazine, un évènement artistique international dont "nous sommes très fiers", soulignant son lien profond avec Rabat, sa ville natale, qui accueille ce rendez-vous musical annuel.



Elle a annoncé qu'elle présentera une sélection diversifiée incluant à la fois ses nouvelles créations et les chansons emblématiques de son répertoire artistique, dans le but de captiver l'auditoire de Mawazine tout en évoquant la nostalgie des souvenirs d'enfance.



En réponse à une question concernant son intention de créer une académie de musique au Maroc, Samira Said a expliqué que l'idée de ce projet est encore très présente dans son esprit, estimant que, pour le moment, les conditions logistiques pour concrétiser cette initiative ne sont pas encore réunies.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-rythmes du monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures sous le signe de "la diversité et de la fête".



Ce grand rendez-vous culturel offre une programmation riche et variée réunissant des stars du répertoire mondial et arabe et faisant de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.