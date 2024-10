Samir Addahre : Le choix de Rabat en tant que capitale mondiale du livre est l'aboutissement d'une vision impulsée par SM le Roi

09/10/2024

Le choix de la ville de Rabat par l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) en tant que capitale mondiale du livre est l'aboutissement d'une vision impulsée, depuis Son accession au Trône, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a placé la culture au cœur du projet de société marocain, a souligné mardi à Paris, l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’organisation onusienne, Samir Addahre.



«La ville de Rabat, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est forte d'un exceptionnel capital culturel à valeur universelle, conjugué à un développement urbain valorisant le patrimoine culturel et éducatif», a affirmé M. Addahre dans une déclaration à la MAP.



Rabat, a-t-il dit, «est aujourd'hui reconnue pour ses infrastructures et ses activités culturelles qui constituent un véritable levier contribuant à la construction d'un Maroc du futur, ancré dans ses racines africaines et porté vers une interaction avec le monde et ses nouvelles réalités».



L’ambassadeur Addahre a cité à cet égard parmi les infrastructures culturelles de la capitale, le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, le théâtre Mohammed V, le grand théâtre de Rabat, "reconnu comme l'un des plus beaux au monde" et la bibliothèque nationale du Royaume.



«La consécration suprême annoncée aujourd'hui s'inscrit donc dans le prolongement de la proclamation de la ville de Rabat comme capitale africaine de la culture pour l'année 2022-2023 dont l'objectif principal était de mettre en avant la richesse et la diversité culturelle et civilisationnelle de l'Afrique, ainsi que les liens humains et culturels profonds qui unissent les pays du continent », s’est-il félicité.



Il a noté que «la déclinaison de la vision Royale a réussi à faire de cette magnifique ville un carrefour des cultures du monde», rappelant l'organisation à Rabat en décembre 2022 de la 17eme session du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui avait, au regard du succès retentissant qui l'a accompagné, laissé présager cette magnifique consécration ».

L’UNESCO, rappelle-t-on, a annoncé, ce mardi, la désignation de la ville de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026.



La directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay s’est réjouie de cette consécration, en soulignant que “Rabat est un important carrefour culturel où le livre contribue à la transmission des savoirs et des arts dans toute leur diversité”.



"L’UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre ont reconnu Rabat pour son engagement clair en faveur du développement de la littérature, de l’autonomisation des femmes et des jeunes par la lecture et de la lutte contre l’analphabétisme, en particulier dans les communautés les moins favorisées", a-t-elle souligné dans un communiqué.



L’année de célébration de Rabat capitale mondiale du livre débutera le 23 avril 2026 à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, précise l'UNESCO.