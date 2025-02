Sami Trabelsi, nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage

11/02/2025

La Fédération tunisienne de football a annoncé lundi soir avoir choisi l'ancien international Sami Trabelsi comme nouveau sélectionneur national.



M. Trabelsi, 57 ans, avait déjà dirigé les Aigles de Carthage entre 2011 et 2013.

La Fédération "a décidé (...) de nommer M. Sami Trabelsi comme sélectionneur national", a indiqué la FTF sur sa page officielle Facebook.



En octobre, la Fédération avait annoncé avoir résilié "à l'amiable" son contrat avec le sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti, un des techniciens les plus réputés du pays, à la tête de l'équipe nationale depuis moins de cinq mois.



Il convient de rappeler que parmi les noms qui étaient annoncés pour prendre les commandes du Onze tunisien, figurait celui de Mouine Chaabani, actuel entraîneur de la Renaissance de Berkane, formation qui occupe la première place de la Botola Pro D1 et qualifiée à la phase de poules de la Coupe de la Confédération, épreuve remportée par les Berkanis à deux reprises.



Lors de la prochaine édition de la CAN 2025, dont les phases finales sont prévues au Maroc, la Tunisie évoluera au groupe C aux côtés des sélections nationales du Nigeria, de l’Ouganda et de la Tanzanie.