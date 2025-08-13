Salon international du livre de Panama : Inauguration du pavillon du Maroc, invité d’honneur

13/08/2025

Le pavillon du Maroc, invité d’honneur de la 21ème édition du Salon international du livre de Panama (11-17 août), a été inauguré avec à la clé une riche programmation culturelle, artistique et littéraire.



La cérémonie d’inauguration a été rehaussée par la présence d'éminentes personnalités, notamment les ministres panaméens de la Sécurité publique, de la Culture, de l’Education et des Affaires sociales, ainsi que du vice-ministre chargé des Relations extérieures et de la Coopération du Panama.



Ont également pris part à cet événement, l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, et la directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Ghizlane Drous.



S’étendant sur une superficie de 135 m², le pavillon du Royaume offre un espace riche en publications marocaines en langue espagnole, outre des travaux de recherche et des œuvres littéraires sur le Maroc.



Selon un communiqué de la représentation diplomatique marocaine, l'accueil du Royaume dans le cadre de ce salon est l’aboutissement d’un parcours de coopération culturelle croissante entre le Maroc et le Panama. Il offre également une opportunité précieuse pour renforcer les échanges et mettre en lumière la contribution marocaine à l’enrichissement et à la consolidation du dialogue interculturel, ajoute-t-on.



A cette occasion, les ministres de la Culture et de l’Education du Panama, ainsi que la présidente de la Chambre du livre ont tenu à saluer la diversité, la culture séculaire et la richesse du patrimoine littéraire, musical et artistique du Royaume, indiquant que cette participation représente une occasion pour renforcer les liens culturels entre les deux pays.



Les responsables panaméennes ont également souligné que la participation du Maroc en tant qu'invité d’honneur à ce rendez-vous culturel, qui attire des centaines de milliers de visiteurs, incarne pleinement la devise du salon "Nouons le dialogue".



Pour sa part, Mme Boudchiche a affirmé que la participation du Maroc à ce Salon reflète la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, axée sur le dialogue, la coopération et les échanges culturels, notant que le Royaume, sous la conduite du Souverain, place la culture au cœur de son projet de développement.



Elle s’est également félicitée de cette participation à ce Salon qui permet de mettre en avant la production littéraire et artistique marocaine, particulièrement celle publiée en langue espagnole.



Mme Boudchiche a ajouté que la participation remarquable du Maroc à cette manifestation culturelle reflète l’importance que le Royaume accorde à ses relations avec la République du Panama, ainsi que son engagement ferme à renforcer la coopération dans divers domaines avec ce pays ami, notamment dans le champ culturel.



La cérémonie d'inauguration a été ponctuée par des performances musicales et artistiques marocaines et panaméennes, notamment celles de la chanteuse marocaine Nabyla Maân et d’un groupe de musique Gnaoua.



Le pavillon du Maroc accueillera, par ailleurs, des activités éducatives pour les enfants visant notamment à les rapprocher de la culture et du patrimoine marocain, ainsi que des ateliers artistiques visant à initier le jeune public aux symboles du patrimoine marocain, à travers des dessins et des motifs inspirés du zellige et de la broderie traditionnelle marocaine.

Cette édition du salon sera aussi marquée par des séances de dédicaces d’auteurs marocains de renom spécialisés en littérature et en études latino-américaines.



Le programme artistique du pavillon comprend aussi des performances musicales de la chanteuse Nabyla Maân et du musicien Tarek Hilal, ainsi que des prestations d’une troupe de Gnaoua puisées dans le patrimoine musical marocain.



Au menu également figurent des colloques, des tables rondes et des conférences animés par des universitaires et intellectuels marocains spécialisés dans les études espagnoles, et la littérature espagnole et latino-américaine.



Une conférence-débat réunira aussi l’ambassadeur des Etats-Unis et l’ambassadeur du Maroc à Panama, en vue de mettre en lumière deux siècles et demi d’amitié et de coopération entre les Etats-Unis et le Royaume.



La programmation marocaine au 21ème Salon international du livre de Panama est assurée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que par l’ambassade du Royaume du Maroc à Panama, en collaboration avec le ministère de la Culture et la Chambre du livre du Panama.