Salon du cheval : La Sorba de Maher El Bachir remporte le GP S.M le Roi Mohammed VI de Tbourida

21/10/2019 Libé

La Sorba dirigée par le Moqaddem Maher El Bachir, représentant la région de Casablanca-Settat, a remporté samedi la quatrième édition du Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de Tbourida, dans le cadre du 12è Salon du cheval d'El Jadida.

La Sorba de Maher El Bachir (Settat) s'est adjugé le titre après avoir glané un total de 429.10 points au terme de cinq journées de compétitions. Elle a devancé la Sorba du Moqaddem Bouchaib Sebbar de la région Souss-Massa (Agadir) qui a réalisé un total de 423.03 points, et celle d'Abdeljalil Bouabbadi, représentant la région Béni-Mellal-Khénifra (Fkih Ben Saleh) qui a complété le podium à la faveur d'un score de 422.50 points.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du gouverneur de la province d'El Jadida, Mohamed El Guerrouj, et du commissaire du Salon du cheval, El Habib Marzak, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de Tbourida au Moqaddem de la Sorba gagnante, Maher El Bachir, ainsi que des récompenses aux Sorbas ayant occupé la deuxième et la troisième places.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Maher El Bachir a indiqué que "remporter ce Grand Prix n'était pas une chose facile", soulignant la rude concurrence entre les douze Sorbas engagées dans la compétition. "Nous sommes restés concentrés et solidaires depuis le début de la compétition et j'ai essayé de pousser les membres de la troupe à redoubler d'efforts pour défendre notre titre", a-t-il expliqué.

Pour sa part, Bouchaib Sebbar, qui s'est adjugé la deuxième position, a estimé que la performance de sa troupe constitue un exploit notamment en la présence de Sorbas ayant cumulé énormément d'expériences. Le premier jour de cette compétition, organisée sous l'égide de la FRMSE, a enregistré l’entrée en lice de douze Sorbas (catégorie seniors) représentant toutes les régions du Maroc.

Sept parmi les douze Sorbas engagées s'étaient affrontées lors de la dernière édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", dont le titre a été remporté par la Sorba du Moqaddem Maher El Bachir de la région de Casablanca-Settat.

Les Sorbas sont notées selon des critères déterminés par les juges de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), qui prennent en compte les prestations des cavaliers en termes d'expression cinétique (Hadda), de discipline, de maniement habile des fusils et de synchronisation des tirs sous la houlette du Moqaddem.

Divers

​Hommage



La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a mis à l'honneur, vendredi à El Jadida, les cavaliers de l'équipe nationale de saut d'obstacles, ayant participé avec brio aux Jeux africains-2019.

En marge du 12è Salon du cheval d'El Jadida, la Fédération a réservé un accueil chaleureux dans son stand aux cavaliers El Ghali Boukaa, Ali Lahrach, Zacharias Bourguignon et Lina Benkhraba ainsi qu’à l'entraîneur de l’équipe nationale, Marcel Delestre, en présence du directeur général de la FRMSE, Badr Fakir.

Dans le cadre de la 12è édition des Jeux africains, qui s'est déroulée du 19 au 31 août au Royaume, le Maroc s'est imposé lors de l'épreuve du saut d'obstacles par équipe des sports équestres, s'offrant ainsi sa 8è médaille d'or.

Les cavaliers marocains ont réussi un score de 1.84 points au Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam, devant l'Egypte médaillée d'argent avec 3.23 points.

En outre, les cavaliers El Ghali Boukaa, Abdelkebir Ouaddar et Vincent Zacharias Bourguignon ont dominé l'épreuve du saut d'obstacles individuel en s'adjugeant respectivement une médaille d'or, une d’argent et une autre de bronze.



CAN de

handball



Le Maroc évoluera dans le groupe D lors de la phase finale du Championnat d'Afrique de handball (CAN-2020), prévu en Tunisie, à l'issue du tirage au sort effectué samedi à Tunis.

La sélection nationale aura comme adversaires ses homologues d'Algérie, du Congo, du Sénégal et de la Zambie.

Les phases finales de la CAN-2020, qualificatives pour les JO-2020 à Tokyo, auront lieu du 16 et 26 janvier prochain.



Jeux mondiaux

militaires



Le rideau a été levé, vendredi à Wuhan (Chine), sur la 7ème édition des Jeux mondiaux militaires (JMM) avec la participation d'environ 10.000 concurrents représentant 109 pays, dont le Maroc.

Le coup d’envoi de cette manifestation sportive a été donné par le Président chinois, Xi Jinping, également président de la Commission militaire centrale.

Le Maroc est représenté dans cette édition, qui se tient du 18 au 27 octobre, par une délégation sportive composée de 50 militaires qui vont concourir dans plusieurs disciplines, dont l’athlétisme, la boxe, le taekwondo et le parachutisme.

Lors de cet événement mondial, auquel la Chine participe avec une importante délégation de 553 membres, 9.308 sportifs vont donner le meilleur d'eux même dans 329 épreuves et 27 disciplines.

Le tennis, la gymnastique masculine, le tennis de table et le badminton font leur entrée à ces Jeux pour la première fois.