Salon des produits du terroir de l’Oriental : les meilleures coopératives primées Société et Région

05/08/2025

Les meilleures coopératives participant à la 10e édition du Salon régional des produits du terroir de l'Oriental ont été primées, jeudi à l’Agropole de Madagh relevant de la province de Berkane.



Cette initiative vise à récompenser les efforts déployés par les coopératives pour la valorisation des produits du terroir, l'amélioration de leur qualité et l'innovation en matière de stratégies de commercialisation, reflétant ainsi le dynamisme de l'économie sociale et solidaire dans la région.



Dans une déclaration à la MAP, le Directeur régional de l'Agriculture d'Oujda, Mohamed El Fadili, a indiqué que les prix décernés aux coopératives constituent une incitation leur permettant de redoubler d'efforts et d'améliorer leur efficacité en termes de production, d'exposition et de commercialisation, notamment pour la filière oléicole, moteur du développement de la région de l’Oriental.



Il a également relevé que sept jours durant, le Salon est devenu une plateforme d'échange d'expertises et d'expériences, grâce à l'organisation de sessions de formation pour les exposants dans les domaines de la valorisation et de la commercialisation des produits de terroir.



Le Salon a été marqué par la présentation de plus de 600 produits confectionnés par plus de 150 coopératives issues de tout le Royaume, a-t-il ajouté.



Pour sa part, Ahmed Alouatiq, président de la Coopérative Tizizaouine (Talsint), lauréate du Prix du meilleur produit d'huile d'olive, s'est dit fier de cette distinction qui couronne l'engagement pris en faveur du respect des normes de qualité et d'ouverture sur les technologies de production modernes.



De son côté, Mbarek Bousko, directeur de la Coopérative Rahma Herbs (Souss-Massa), lauréate du Prix du meilleur stand, a souligné que ce prix constitue une incitation à l'excellence et à l'innovation.



Cette édiction du Salon régional des produits du terroir de l'Oriental a été organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, à l'initiative de l’Association de la Maison familiale rurale Beni Znassen, en partenariat avec la Direction régionale de l’agriculture de l’Oriental, la Chambre régionale d’agriculture et la Direction régionale du Conseil agricole.