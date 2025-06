Salon de l'IAV Hassan II : Une 4ème édition sous le signe de la transition territoriale et de la gestion efficiente des ressources naturelles

24/06/2025

La 4ème édition du Salon de l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II s'est tenue, samedi à Rabat, sous le thème "Le Maroc de demain : vers une transition territoriale et une gestion efficiente des ressources naturelles".



Organisé par les associations des étudiants des différentes filières (génie rural, topographie, agronomie, ingénierie agro-alimentaire, ingénierie en halieutique et médecine vétérinaire), ce salon a été l'occasion pour le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Redouane Arrach, de mettre en avant l’importance d’ancrer les transitions agricoles et territoriales dans les dynamiques locales.



Les territoires, a-t-il soutenu, sont désormais au cœur des grands défis liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à la gestion durable des ressources naturelles, rapporte la MAP.



M. Arrach a rappelé que le Maroc, dans le cadre de la stratégie "Génération Green", a fait le choix de placer le capital humain au centre de sa transformation agricole, en misant sur une jeunesse connectée, informée et porteuse d’initiatives, jugeant essentiel de mieux connecter le savoir académique aux réalités du terrain.



Il a relevé la nécessité de structurer la transition de manière progressive et planifiée, à travers une approche intégrée qui tienne compte des mutations démographiques, des besoins économiques et des impératifs environnementaux.



Pour sa part, le directeur de l’IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, a salué l’engagement des étudiants, faisant savoir que "le thème choisi cette année reflète notre volonté collective de penser l’avenir autrement".



Il a noté que l’ambition de l’Institut consiste à demeurer un " carrefour d’idées, de savoirs et de solutions", à travers un ancrage renforcé dans les dynamiques de transformation agricole et territoriale.



Pour M. El Hraiki, ce salon permet de renforcer les liens entre chercheurs, industriels, décideurs et futurs cadres, en mutualisant les efforts pour bâtir un modèle agricole plus durable et plus inclusif.



En outre, il s'est félicité de l’ouverture croissante de l’IAV Hassan II sur l’international, relevant qu’en 2025, l’Institut accueille 167 étudiants internationaux issus de 37 pays, principalement de l'Afrique, mais aussi de pays tels que la Turquie, les Etats-Unis ou encore l'Argentine.



Ce salon a été marqué par la signature de conventions de partenariats entre l'IAV Hassan II et les sociétés marocaines Barlomar et Lumtech Aquaculture.