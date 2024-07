Salon aéronautique de Farnborough: Le GIMAS accompagne l'AMDIE dans la promotion de l'offre Maroc

26/07/2024

Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) accompagne l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) dans la promotion du potentiel du Royaume au Salon aéronautique international de Farnborough, qui se tient au sud-ouest de Londres du 22 au 26 juillet.



Le GIMAS, fédération qui rassemble plus de 140 entreprises employant quelque 20.000 salariés, présente à Farnborough les nombreux atouts qui font du Maroc une destination privilégiée des investissements dans le domaine aéronautique.



La participation au Salon international de Farnborough est "importante puisqu'elle permet de renforcer le positionnement stratégique du Maroc dans la chaîne d'approvisionnement mondiale", a souligné, dans une déclaration à la MAP, la directrice générale du GIMAS, Maria El Filali.



À travers les échanges avec les partenaires, acteurs, constructeurs, équipementiers et industriels du secteur de l'aéronautique, le GIMAS présente les atouts qui permettent au Maroc de s'imposer comme un acteur "incontournable" pour permettre la continuité de l'activité au niveau mondial, a-t-elle ajouté.



Avec une chaîne d'approvisionnement congestionnée, la majorité des acteurs internationaux sont à la recherche de nouvelles capacités de production, a observé Mme El Filali, soulignant que compte tenu de ses multiples potentialités, le Maroc dispose d'une offre compétitive, couplée à sa capacité à former des talents en mesure d'alimenter les unités de production.



Dans ce sens, elle a assuré que le Royaume a développé "des capacités industrielles importantes aux standards internationaux tant au niveau de la qualité que du respect des délais".



La qualité des ressources humaines et l'innovation sont fondamentales pour le développement et la compétitivité de l'industrie aéronautique, a, pour sa part, soutenu le directeur général de l'Institut des métiers de l'aéronautique (IMA), Raphael Samson.



Fruit d'un partenariat public-privé, l’IMA s'attèle à fournir des opérateurs, des techniciens et des cadres intermédiaires hautement qualifiés à l'industrie aérospatiale marocaine, avec près de 15.000 personnes formées depuis 2011, a-t-il indiqué.



"Nous proposons des formations préalables à l'embauche pour les nouveaux employés et des formations professionnelles pour les employés existants", a-t-il expliqué, précisant qu'en tant que partenaire du GIMAS, l'IMA adapte ses programmes de formation aux besoins spécifiques des entreprises.



L'approche pédagogique de l'Institut vise à former des professionnels qui possèdent une expertise technique, comprennent la culture aérospatiale et font preuve de compétences non techniques essentielles, a détaillé M. Samson.



"Par conséquent, nos étudiants n'acquièrent pas seulement des connaissances techniques spécialisées dans leur domaine, mais développent également des compétences transversales cruciales pour réussir dans l'industrie," a-t-il conclu.



L’AMDIE, en collaboration avec le GIMAS, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce, organise la participation du Maroc à cette grand-messe de l’industrie aéronautique.



Le Royaume est présent à travers un pavillon de 180 m² où se tiennent des rencontres et réunions d’affaires avec des représentants d’institutions internationales et divers acteurs mondiaux de l’industrie aéronautique. L'objectif est de mettre en avant l’expertise du Maroc et de renforcer les relations de partenariat avec des acteurs clés de cette industrie.