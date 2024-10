Salon FrancoTech de Paris : Le Maroc a une "place privilégiée" dans "la tech"

04/10/2024

Le Maroc a une "place privilégiée" dans l'écosystème technologique et suscite l’intérêt d’investisseurs étrangers, a souligné, jeudi à Paris, le président de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (Apebi), Redouane El Haloui.



Dans une déclaration à la MAP, en marge de la participation de l'Apebi au Salon FrancoTech de Paris (3-4 octobre), premier salon des innovations en français, M. El Haloui a également insisté sur l'importance majeure de la promotion du digital, à travers notamment les startups.



"Notre présence au FrancoTech est naturelle puisque nous sommes un partenaire économique important sur le volet digital avec la France", a indiqué le président de l'Apebi, dont le stand est idéalement situé au Salon, rapporte la MAP.



Le stand marocain a été visité par le président français, Emmanuel Macron, qui a inauguré le Salon, aux côtés notamment de Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des patronats francophones et Xavier Niel, fondateur de la station F Paris, le plus grand campus de start-up au monde, où se tient l'évènement.



Dédié aux innovations en français, le salon FrancoTech s'inscrit dans l'esprit du XIXe Sommet de la Francophonie qui s’ouvre vendredi à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, au nord de Paris, avant de se poursuivre le lendemain au Grand Palais de la capitale française, sous le thème : "Créer, innover et entreprendre en français".



Organisé par le Secrétariat général du Sommet de la Francophonie, en partenariat avec Business France et l’Alliance des patronats francophones, FrancoTech vise à dynamiser les échanges commerciaux et les flux économiques entre les acteurs francophones du monde entier, en particulier à travers la mise en valeur des offres, modèles innovants et des réussites entrepreneuriales modernes au sein de la francophonie.



Ce grand événement international réunit plus de 1.500 professionnels autour de 150 exposants provenant de près de 100 pays, pour stimuler l’innovation, les partenariats et réussites en français à travers notamment des panels, ateliers thématiques, rencontres B2B, un concours d'innovation et un espace d’exposition.