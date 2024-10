Salon FrancoTech: M. Alj plaide pour davantage d'échanges commerciaux entre les pays francophones

04/10/2024

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj a plaidé, jeudi à Paris, pour davantage d'échanges commerciaux entre les pays francophones.



Intervenant lors de la session inaugurale du "Salon FrancoTech" (3-4 octobre), premier salon des innovations en français, M. Alj a fait observer que les pays de l’espace francophone disposent d’"atouts remarquables" et d'"énormes complémentarités", que ce soit en termes de ressources naturelles et énergétiques, qu’en termes de technologie et d’innovation ou encore de capital humain.



Pour M. Alj si les indicateurs de croissance de la plupart des pays francophones sont au vert, "la part des échanges entre ceux d’Afrique, par exemple, ne compte que pour environ 11% de leur commerce total", citant les chiffres de l’Observatoire de la Francophonie économique.



Le président du patronat marocain a estimé que pour passer d’une simple francophonie culturelle à "une véritable francophonie économique", facilitatrice et porteuse de développement, la mise en place d’un certain nombre de mécanismes s’impose, notamment la mise en place d'"une plateforme des opportunités des affaires".



"Cette plateforme est essentielle pour donner de la visibilité aux opérateurs économiques et promouvoir les mises en relation et partenariats. Pour le rendre encore plus impactant, cet outil pourrait être consolidé par un mécanisme de financement francophone", a expliqué M. Alj lors de cette session tenue sous le thème "Créer, innover et entreprendre en français".



Il a également souligné la nécessité d'une "fluidification des processus de visas" via la mise en place de fast-tracks pour les chefs d’entreprises au niveau des patronats.



"Il est inacceptable qu’un chef d’entreprise se voit refuser son visa pour effectuer ses déplacements professionnels sur l’espace francophone. Il faut y remédier en urgence", a-t-il plaidé, soulignant l'importance de la densification des voies de circulation du commerce, à travers la mise en place de corridors maritimes et aériens et le développement de la connectivité économique et financière.



"Au Maroc, nous avons construit, depuis plusieurs années, un socle très favorable au développement de la coopération avec nos partenaires européens et africains en termes de connectivité maritime : avec les ports de Tanger-Med, de Casablanca, de Jorf Lasfar et des futurs ports de Dakhla Atlantique et de Nador Med, de connectivité aérienne : avec la Royal Air Maroc qui dessert la majorité des capitales des deux continents, ou encore en termes de connectivité financière avec trois banques marocaines présentes dans 24 pays africains et sur presque toute l’Europe", a-t-il noté.



Et de préciser que "les opérateurs économiques marocains, toutes tailles confondues, opèrent aujourd’hui dans plus de 30 pays du continent créant, avec leurs partenaires locaux, de la valeur ajoutée partagée et des emplois pour la jeunesse africaine, selon la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a été précurseur à croire en l'Afrique".



"Afin d’augmenter leurs échanges commerciaux, les pays francophones du continent devraient adopter des politiques de diversification de leur production et accélérer leur industrialisation tout en profitant de l’énorme potentiel disponible en termes d’énergies renouvelables", a affirmé M. Alj, notant qu'à la CGEM, "nous œuvrons pour la promotion de cette diversification".



Le président du patronat français, Medef, Patrick Martin a, de son côté, indiqué que la dynamique entrepreneuriale dans les pays francophones, notamment en Afrique, est "remarquable".



Il a également mis en avant le rôle essentiel de la diplomatie économique, en soulignant que les entrepreneurs francophones se sont montrés pragmatiques et innovants, même dans des contextes diplomatiques parfois délicats et complexes.



Dédié aux innovations en français, le salon FrancoTech s'inscrit dans l'esprit du XIXe Sommet de la Francophonie qui s’ouvre vendredi à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, au nord de Paris, avant de se poursuivre le lendemain au Grand Palais de la capitale française.



Organisé par le Secrétariat général du Sommet de la Francophonie, en partenariat avec Business France et l’Alliance des patronats francophones, FrancoTech vise à dynamiser les échanges commerciaux et les flux économiques entre les acteurs francophones du monde entier, en particulier à travers la mise en valeur des offres, modèles innovants et des réussites entrepreneuriales modernes au sein de la francophonie.



Ce grand événement réunit plus de 1.500 professionnels autour de 150 exposants provenant de près de 100 pays, pour stimuler l’innovation, les partenariats et réussites en français à travers notamment des panels, ateliers thématiques, rencontres B2B, un concours d'innovation et un espace d’exposition.