Salma Hayek : Je n’ai pas utilisé de Botox

22/02/2020

A 53 ans, Salma Hayek n’a rien à envier à ses plus jeunes homologues. Et elle ne cesse de le prouver sur les réseaux sociaux. En novembre dernier, c’est avec une vidéo où elle apparait sans maquillage sur Instagram qu’elle a impressionné ses (nombreux) abonnés. En janvier, c’est avec une photo de son décolleté plongeant qu’elle a fait fondre les internautes. Et elle a récidivé mardi 18 février, en partageant un selfie au naturel. En maillot de bain, elle pose les cheveux au vent, sans maquillage. «Rien de mieux que la beauté au naturel», «Toujours magnifique», «Chaque jour de plus en plus belle»… Les internautes sont presque tous d’accord pour dire qu’elle est sublime. Presque tous, car l’un d’eux s’est empressé de commenter que la beauté de Salma Hayek n’avait rien de naturel. «Trop de Botox! Ce n’est pas nécessaire Salma», peut-on lire.

Une remarque que Salma Hayek n’a pas laissé passer. La réponse de l’actrice ne s’est pas fait attendre : «Je n’ai pas utilisé de Botox, mais merci pour le conseil parce que j’étais justement en train de penser qu’il était temps», a-t-elle écrit avec ironie.