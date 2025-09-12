Salé s’apprête à accueillir son Festival international du film de femmes

12/09/2025

La 18e édition du Festival international du film de femmes de Salé se tiendra du 22 au 27 septembre, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



La compétition officielle fiction du festival, organisé par l’Association Bouregreg, connaîtra la participation de 10 films représentant l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie, l’Afrique et le monde arabe.



Il s'agit d'"Algues Amères" de Driss Chouika (Maroc), "Timpi Tampa" d'Adama Bineta Sow (Sénégal-France), "Manas" de Marianna Brennand (Brésil-Portugal), "Moon" de Kurdwin Ayub (Autriche), "Loveable" de Lilja Ingolfsdottir (Norvège), "L’année de la veuve" de Veronika Lišková (République tchèque-Slovaquie-Croatie), "Les filles désir" de Prïncia Car (France), "La Tente aux Ballons" de Liu Miaomiao (Chine), "Rita" de Paz Vega (Espagne) et de "Cigales" d'Ina Weisse (Allemagne-France).



Ces productions seront en lice pour cinq prix, en l'occurrence le Grand prix du festival, le prix spécial du jury, le prix de la première œuvre et les prix de la meilleure interprétation féminine et masculine.



Dans la catégorie des documentaires, sont en compétition "Aisha’s Story" d’Elizabeth Vibert et Chen Wang (Canada), "Ana + Yek" de Zohra Benhammou et Romy Mana (Belgique), "Mother City" de Miki Redelinghuys et Pearlie Joubert (Afrique du Sud), "Petit Rempart" d'Ève Duchemin (Belgique) et "Lumière de mes yeux" de Sophie Bredier (France).



Par ailleurs, les prix jeune public courts et longs métrages seront décernés aux films marocains concourant dans la catégorie "Fenêtre sur le film marocain", tandis que le prix de l’autre rive sera attribué au film marocain le plus paritaire.



Pour la catégorie jeune public, le festival a sélectionné 4 longs métrages marocains, à savoir "404.01" de Younes Reggab, "Empreinte du vent" de Layla Triqui "L’Batal" d’Omar Lotfi, "Hadda w Krimou" de Hicham El Jebbari et "Bent L’Fqih" de Hamid Ziane.



Les courts métrages sélectionnés pour le même prix sont “Au-delà des vagues” d’Amna Ferhati, “Frères de Lait” de Kenza Tazi, “Sacrifice” de Safae El Hajji, “Populations comme vous” de Khaoula Regragui et “Casting” de Leila Mesbahi.



Le jury de la compétition officielle des longs métrages fiction, qui sera présidé par la réalisatrice Sandra Kogut (Brésil), est composé de la scénariste et actrice Sanaa Alaoui (Maroc), de l’actrice Takla Chamoun (Liban), ainsi que des réalisatrices Myriam U. Birara (Rwanda) et Valérie Massadian (France).



Le jury de la compétition officielle documentaires sera présidé par la productrice Annie Ohayon-Dekel (Maroc) et composé de la réalisatrice Natyvel Pontalier (Gabon, Belgique) et de la scénariste Lætitia Kugler (France). Quant au jury prix jeune public, il sera présidé par l’actrice Salwa Zarhane et composé des réalisatrices Nadia Bouhyadi et Zoubaida Ettalii.



Au menu de cet événement, qui continue sa voie du renouvellement et de l'exploration des problématiques du cinéma au féminin, qui s'entrecroisent avec l'évolution de notre époque, figurent également des séminaires, des présentations d'ouvrages et des projections de films en plein air en partenariat avec la Commune de Salé, la Fondation de Salé pour la culture et les arts et l’Association Bouregreg.



En outre, cette édition rendra hommage à quatre grandes figures du cinéma et de l'audiovisuel, en l'occurrence l’actrice égyptienne Hanan Motawie, les actrices marocaines Souad Nejjar et Farah El Fassi et la journaliste marocaine Sabah Bendaoud.



Selon ses organisateurs, le Festival aspire à soutenir les avancées constitutionnelles que la société civile essaie inlassablement de mettre en œuvre, en vue de surmonter certaines réalités qui font l'objet d'un large débat public, ayant trait aux droits des femmes, à l'égalité et à la parité.