Salafin : Le PNB en hausse de 0,9% au T1-2025

05/06/2025

Le Produit Net Bancaire (PNB) de la société Salafin s'est établit à 94 millions de dirhams (MDH) en premier trimestre 2025, en hausse de 0,9% par rapport au trimestre précédent, témoignant d'une dynamique positive dans un contexte de croissance stable.



Cette progression s’inscrit dans un contexte de croissance globale de la production nette, augmentant de 9% pour atteindre 269 MDH, principalement grâce à la forte hausse des financements automobiles (+17,7 %), indique une communication financière de la société, rapporte la MAP.



Les encours financiers, quant à eux, se sont stabilisés à environ 2,95 milliards de dirhams (MMDH), avec une légère baisse de 0,4%, en se répartissant entre un encours LOA (Location avec Option d'Achat) de 734 MDH, en hausse de 1,3% et un encours ODC (Opérations de Crédit) de 2,22 MMDH, en baisse de 0,9%.



Salafin poursuit ses efforts de consolidation et vise une croissance rentable et pérenne, renforçant ainsi ses fondamentaux engagés depuis 2023.