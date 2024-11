Saison terminée pour Akhomach

12/11/2024

Le club espagnol de Villarreal a confirmé dimanche que son attaquant marocain Ilias Akhomach souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit, contractée samedi lors d’un match comptant pour la 13e journée de Liga.



L'international marocain, qui avait quitté le terrain sur civière lors de la victoire de son équipe contre Alavés (3-0), "souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et d'une entorse du ligament latéral interne de son genou droit", précise le club espagnol sur le réseau social X.



Cette grave blessure de l'attaquant des Lions de l'Atlas pourrait l'éloigner des terrains pour le reste de la saison, selon la presse espagnole.

Akhomach s'est blessé dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, juste après avoir marqué le premier but de son équipe d'une puissante frappe du pied gauche au second poteau.

Le joueur a posté un message dans lequel il anticipait ce qui allait se passer : "Je reviendrai plus fort, n'en doutez pas".



Né le 16 avril 2004 dans la ville catalane d'Els Hostalets de Pierola, Ilias Akhomach, qui a disputé 31 rencontres en équipe première la saison dernière, sera opéré dans les prochains jours, indique-t-on.