Saisie et destruction de produits alimentaires impropres à la consommation

13/03/2022

La commission provinciale mixte de contrôle des prix et de la qualité de Settat a procédé, entre le 16 février et le 13 mars courant, à la saisie et la destruction de 4.435 Kg de produits alimentaires impropres à la consommation.



Ces produits, saisis lors d'opérations de contrôle et de sensibilisation par la commission mixte relevant de la Division des affaires économiques de la province et composée de la Délégation provinciale de l’industrie et du commerce, du Bureau communal d’hygiène, de la protection civile et des autorités locales, comprennent notamment 3.519 Kg de viandes et produits dérivés, 129 Kg de dattes sèches, 520 Kg de farine et produits dérivés, 13 Kg de miel, 10Kg de légumineuses, 202 litres de lait et produits dérivés, 13 Kg de miel et 8 litres d’huiles.



La commission a aussi procédé à la verbalisation de 50 contrevenants, dont 26 infractions relatives au défaut d’affichage des prix et 24 autres ayant trait à la possession et à l'utilisation de sacs en plastique interdits d'usage.