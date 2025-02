Saisie à Marrakech de 6.934 comprimés psychotropes, quatre individus interpellés

07/02/2025

Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont saisi, mercredi et jeudi, 6.934 comprimés psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.



Lors de cette opération, quatre individus âgés de 25 à 33 ans, dont un pharmacien, ont été interpellés pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogues et de psychotropes, précise-t-on.



Le premier suspect a été interpellé en flagrant délit de trafic de comprimés hallucinogènes dans un quartier de Marrakech, fait savoir la même source, ajoutant que les fouilles effectuées ont abouti à la saisie de 1.500 comprimés de type "Zepam " qui étaient en sa possession. Les recherches et investigations continues ont permis l'interpellation de trois autres individus, dont un pharmacien, soupçonnés de participer à cette activité criminelle, poursuit la même source, notant que les fouilles ont abouti à la saisie d'une quantité supplémentaire de 5.434 comprimés psychotropes.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et de faire la lumière sur l'ensemble des faits reprochés aux suspects.