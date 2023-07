Saisie à Casablanca de plus de 11.000 unités de pétards et de feux d'artifices de contrebande

27/07/2023

Les opérations sécuritaires qui se poursuivent au niveau de la préfecture de police de Casablanca ont permis, mercredi, de saisir 11.158 unités de pétards et de feux d'artifices, ainsi que l'interpellation de quatre individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de ces produits de contrebande.



Les suspects ont été appréhendés dans le cadre d'opérations sécuritaires diverses, a indiqué une source sécuritaire, précisant que l'un d'entre eux a été pris en flagrant délit de possession et de trafic de pétards au niveau de Tit Mellil, dans les environs de Casablanca. Les fouilles effectuées ont abouti à la saisie de 9.658 unités de ces produits de contrebande qui étaient en sa possession.



Parallèlement, poursuit la même source, les éléments de la police du district de police d'Anfa ont interpellé trois individus dans le centre-ville de Casablanca en possession de 1.500 unités de pétards et de feux d'artifices de contrebande.



Les mis en cause sont soumis à des enquêtes judiciaires sous la supervision du parquet compétent, afin d'identifier l’origine de ces produits de contrebande et les éventuelles ramifications de cette affaire.



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les services de la Sûreté nationale en vue de lutter contre le trafic des matières explosives, dont l’usage présente un grave danger pour la sécurité des personnes et des biens.