Saïdia transcende les frontières du cinéma

21/08/2019 Mehdi Ouassat

Comme à l’accoutumée, la ville de Saïdia, accueille, du 26 au 31 août courant, la 5ème édition du Festival de Saïdia "Cinéma sans frontières". Organisé par l'Association Al Amal pour la coexistence et le développement, cet événement ambitionne de promouvoir la créativité artistique, de rapprocher le cinéma du grand public et de faire connaître les nouvelles de la production cinématographique nationale et étrangère, indiquent les organisateurs dans un communiqué, notant que les films en lice représentent six pays à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Turquie et la France. Désormais rendez-vous incontournable pour les amateurs de 7ème art, cet événement se fixe comme objectifs de conforter la visibilité de la ville de Saïdia à l’instar des grandes cités marocaines, de se positionner parmi les évènements artistiques les plus attendus de l’année et de se différencier des autres festivals par l’originalité, ainsi que de doter la région de l’Oriental d’un événement assurant son rayonnement à l’international.

«Le Festival de Saïdia "Cinéma sans frontières", est une avancée importante vers le développement et l’ouverture culturelle auxquels aspire toute la population de notre région, région qui est le socle central du Maghreb et de la Méditerranée», soulignent les organisateurs. Et d’ajouter : «Ce Festival s’est construit grâce à la volonté et la mobilisation de ses organisateurs, de ses sponsors, et surtout du large public qui l’a toujours accompagné pour le lancer, le positionner et asseoir sa notoriété au bout de 5 années d‘existence». Toujours selon les organisateurs, 14 films dont sept longs métrages seront en lice pour s'adjuger l'un des prix de ce festival, dont ceux de meilleurs réalisateur, scénariste et acteurs, outre le prix du jury, le Grand prix «Perle Bleue» consacré à la catégorie long-métrage et le prix "l'Orange" dédié au meilleur court-métrage. Ces films seront projetés en plein air afin de permettre au public de rencontrer des cinéastes marocains et étrangers et des invités du monde de la culture et de l'art qui prendront part à ce festival, ajoute la même source.

Le jury de cette 5ème édition sera présidé par l'écrivain et académicien Lahcen Haddad, les réalisateurs Driss Lamrini et Khalid Ibrahimi, l’artiste peintre Aziz Azghay, le critique Azeddine Ouafi, le scénariste Abdelilah Hamdouchi et la journaliste Nadia Abram.

Cette édition, qui prévoit également des projections les 26 et 27 août à Berkane, sera l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux artistes Tourya El Alaoui et Said Bey. Le programme de ce rendez-vous artistique sera également marqué par l'organisation de conférences axées notamment sur l'industrie cinématographique dans la région de l'Oriental, la migration dans le cinéma marocain et étranger, la langue cinématographique à la lumière de l'officialisation de la langue amazighe et bien d'autres sujets.

Il est enfin à rappeler que cette édition est organisée avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain (CCM), la Société de développement Saïdia (SDS), la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, la préfecture de Berkane et le Conseil régional du tourisme.