Saïdia accueille le 11ème Salon régional du livre

20/06/2019

Le ministère de la Culture et de la Communication organise, du 8 au 14 juillet prochain à Saïdia, la 11ème édition du Salon régional du livre, sous le thème «Les zones frontalières, espace de rencontre et de coexistence». Ce rendez-vous culturel s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Culture et de la Communication visant à promouvoir la lecture au sein de l’ensemble des catégories de la population, indique un communiqué de la direction régionale du ministère.

Ce salon a aussi pour objectif d’enrichir le programme culturel et artistique dans la «Perle bleue», encourager les estivants à la lecture et faire connaître aux visiteurs de la ville, notamment les Marocains résidant à l’étranger, la production culturelle nationale, précise le communiqué.

En parallèle avec l’exposition de livres, cette édition, animée par plusieurs éditeurs, intellectuels, écrivains et artistes, comprend également des colloques, des ateliers et des activités artistiques, en plus de rencontres de signature de différents ouvrages, notamment des recueils de poésie, des romans et des recueils de nouvelles. Cet événement propose, en effet, un programme culturel diversifié, notamment une exposition d’arts plastiques, des soirées poétiques et des ateliers thématiques, dont un atelier pour enfants et d’autres dédiés au dessin et au cinéma.

De même, des écrivains et critiques littéraires de la région de l’Oriental animeront un colloque sur l’état des lieux de la création littéraire dans cette région, en particulier dans la poésie, le roman, la nouvelle et le théâtre.

Le programme de cette édition prévoit aussi un colloque sur le thème «La province de Berkane à la lumière des découvertes archéologiques et des enjeux du développement» et un atelier-débat sur le thème «Les zones frontalières comme espace de coopération culturelle».