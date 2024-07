Saïdia : La 9ème foire régionale des produits du terroir du 26 juillet au 04 août

15/07/2024

La ville de Saïdia accueillera, du 26 juillet au 04 août, la neuvième édition de la foire régionale des produits du terroir sous le signe "Valorisation des produits du terroir, un levier pour relever les défis de la résilience face au changement climatique".



Cette manifestation est organisée par l'association "Maison familiale rurale Beni Snassen", en partenariat avec la direction régionale de l'agriculture, la Chambre d'agriculture de l'Oriental et la direction régionale du conseil agricole, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.



Selon un communiqué de la direction régionale de l'agriculture de l'Oriental, la neuvième édition de cette foire, qui s'étendra sur une superficie couverte de 2.400 m2, accueillira 150 coopératives agricoles de l'Oriental et d'autres régions du Royaume, en plus de 35 exposants représentant des sociétés spécialisées dans la vente d'intrants agricoles, rapporte la MAP.



Cette exposition sera marquée par un pôle spécial dédié à la question de la durabilité dans le contexte des changements climatiques actuels, où seront présentées toutes les interventions réalisées par les différents établissements régionaux relevant du ministère de l'Agriculture.



De nombreuses activités seront également organisées, à cette occasion, visant à renforcer les capacités techniques des participants, notamment des séminaires et des ateliers de formation sur des sujets animés par des experts, des chercheurs et des ingénieurs.



Parallèlement à l'exposition, la deuxième édition de la Tbourida dans la région de l’Oriental aura lieu du 26 au 28 juillet, avec la participation de 15 sorbas représentant les différentes régions du Royaume.