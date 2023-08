Saïdia: Animations, vagues et sable doux pour le grand plaisir des estivants

20/08/2023

Les vagues de touristes marocains et étrangers ne cessent de tomber sous le charme de Saidia, l'une des plus belles stations balnéaires de la côte Nord-Est marocaine, et ce pour se détendre et passer d'agréables vacances d'été en famille.



Communément appelée "Perle bleue", Saidia est en train de renouer, cet été, avec les saisons glorieuses grâce à un engouement record des familles marocaines, des MRE et des touristes étrangers. Cette affluence est attribuable notamment à l'augmentation des dessertes aériennes et ferroviaires, ainsi qu'un plan de marchéage bien ficelé en vue de promouvoir le tourisme dans la région. Une dynamique constatée également dans le transport maritime concentré, au niveau régional, dans le port de Béni Ansar et qui a bénéficié du retour massif des MRE lors de l'opération Marhaba.



De même, les plages, les infrastructures et les services (eau, électricité, transport,...) sont d’ores et déjà bien là pour assurer un séjour agréable aux touristes en quête de détente et de plaisirs marins.



Balade et baignade



Prendre une bouffée d'air frais à Saidia, balade en forêt et baignade dans ses eaux cristallines, la ruée vers la perle bleue s'explique aussi par son ambiance festive, notamment les multiples activités touristiques et événements artistiques qui sont organisés tout au long de la période estivale de quoi séduire même les agoraphobes !



Aussi, les hôtels, les cafés et les restaurants sont-ils engagés dans une course contre la montre pour embellir les lieux et apporter des nouveautés quant aux offres et menus pour le grand plaisir d'une clientèle très exigeante.



Si le tourisme reprend des couleurs à la station balnéaire de Saidia, c'est parce que celle-ci propose des établissements touristiques classés, toutes catégories confondues, d'une capacité de 6.400 lits ainsi qu'une offre d’animation riche, entre autres un aquaparc, une marina, des golfs et plusieurs beach clubs très fréquentés en cette période.



"Une offre touristique alléchante proposée par la ville de Saidia à même de contribuer à la promotion du tourisme intérieur", a confié à la MAP, un estivant de Meknès, se disant "impressionné" quant à la propreté des plages et de la corniche, ainsi qu’aux bonnes conditions d’accueil, d’hébergement et de sécurité.



Concernant les restaurants et les cafés, la mobilisation et la vigilance sont de mise, puisque les propriétaires sont tenus de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements de restauration, particulièrement en cette période de l'année.



"Notre restaurant propose une carte variée et de qualité qui saura satisfaire tous les goûts", a fait savoir de chef cuisinier d’un restaurant à Saidia, mettant l'accent sur l'afflux remarquable de la part des MRE.



Saidia veut rompre avec la saisonnalité.



Le soir, Saidia change d’ambiance et décide de mettre de la joie dans son été avec des concerts, des jeux et divertissements aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Espaces de jeux, galeries, salons de produits de terroir, et plein d'autres activités, la corniche de Saidia ne se désemplit pas de promeneurs le soir.



De même, la marina s'aligne, cahin-caha, sur cette lancée où la Société de développement de Saïdia (SDS) ne cesse de mettre les bouchées doubles pour accompagner cette dynamique à même de mutualiser des efforts en faveur du développement du tourisme régional.



Ainsi, la SDS a mis en place un programme riche et varié en termes d'animation culturelle, sportive, commerciale et artisanale. "Le calendrier événementiel comprend de nouvelles actions alignées sur le positionnement de la station", a indiqué Yousra Azzouz, chargée de communication à la SDS, faisant observer que ces événements visent à dynamiser la station et à renforcer son positionnement et sa notoriété.



"Cela implique à la fois de consolider les efforts que nous avons déjà entrepris et de mettre en œuvre des outils et des mesures pour accueillir et intégrer la nouvelle image de la station" a-t-elle souligné dans une déclaration à la MAP.



Dans la foulée, les visiteurs de la station balnéaire de Saïdia ont été au rendez-vous pour l’ouverture d'un village de divertissement, de nouveaux hôtels et beach clubs, de nouvelles résidences et franchises, ainsi que des cafés et restaurants.



En plus d'un aquaparc et de terrains de golf, la SDS mise aussi sur le tourisme complémentaire à travers l'organisation d’activités parallèles, comme les visites, l’hébergement et la restauration dans l'arrière pays, outre des circuits de découverte (sites écologiques, fermes pédagogiques, gites, zawiya de madagh, oasis...).



Même son de cloche à Ras El Ma (province de Nador), l'une des meilleures destinations pour des vacances en bord de mer. Située à 60 km de Nador, Capde-l'Eau est un véritable havre de paix. Sa petite plage et son ambiance détendue en font un lieu idéal pour les vacances balnéaires.



Les opérateurs sont optimistes



Initiée par le Conseil régional du tourisme (CRT) de l'Oriental avec l’appui de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), "La Magie de l’Oriental" est une tournée, organisée en novembre 2022, dans les villes et sites de la région afin de promouvoir le tourisme à l'Oriental et mettre en avant ses potentialités. L'objectif étant de diversifier les campagnes en vue de braquer les projecteurs sur l’Oriental, et d'y redynamiser le tourisme pour en faire une destination touristique durant toute l'année.



Par Abdelilah Edghougui (MAP)