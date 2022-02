Saïd Kebbour : Au vu de sa situation financière, le RBM-Basket s'appuie sur des joueurs locaux, mais cela ne suffit pas pour créer une équipe compétitive

11/02/2022

L'entraîneur de basket-ball du Raja de Béni Mellal, Saïd Kebbour, livre dans une interview accordée à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, sa lecture des derniers résultats réalisés par son équipe qui veut réussir un retour historique à la division d'excellence.

Comment évaluez-vous les résultats de l’équipe du Raja de Béni Mellal lors de cette saison?



Les résultats obtenus par l’équipe sont jusque-là normaux, disons-le avec franchise. Après la blessure de trois joueurs piliers de l’équipe, deux distributeurs et un pivot, l’équipe essaie d’éviter de grandes défaites et joue avec ses moyens. Aussi, les problèmes financiers persistent car, en effet, l’équipe n'a pas pu recruter de joueurs en début du championnat, ce qui a entraîné la défaite de l’équipe en quatre matches. L'équipe occupe actuellement la septième position du classement général, ce qui l’éloigne de son rêve de champion qui lui ouvre la voie à la division d’excellence de basket-ball.



Les résultats négatifs sont dus non seulement à la blessure de certains joueurs mais aussi à l'inefficacité d’autres qui sont loin de faire l’unanimité des supporters du basket à Béni Mellal. Loin de ces problèmes, l’équipe continue de s’appuyer sur des joueurs locaux pour constituer un effectif solide capable de rivaliser avec les autres formations afin de se maintenir en première division et pourquoi pas réussir un retour historique en division d'excellence.



Qu'en est il de la situation financière de l’équipe et de ses infrastructures ?



Les problèmes financiers et d’infrastructures persistent malheureusement. L’équipe ne dispose pas encore de stade pour s'entraîner. Pour les entraînements, le Raja Béni de Mellal emprunte la salle couverte des minimes pour plus de cinq heures par jour, ce qui impacte l'évolution de cette catégorie et la contraint à arrêter les entraînements.



L’équipe, en raison des problèmes financiers, est obligée de s’appuyer sur d’anciens joueurs malgré leur âge avancé pour tirer profit de leur expérience sur le terrain, comme le capitaine Youssef El Bir, Taoufiq Hadraoui, Marouane Jaouhar, Badr Karim et Fouad Kastal.



L’équipe dispose d’une seule salle couverte pour l'entraînement, l'accueil des équipes concurrentes, en plus de la formation des joueurs, ce qui a provoqué un déséquilibre dans le développement du basket-ball au niveau de la ville de Béni Mellal. Les responsables du secteur du sport dans la région et les différents acteurs sont appelés à réhabiliter la salle couverte et à penser à la construction d'une autre pour encourager le basket. Ils doivent également penser à l’augmentation des subventions destinées à l’équipe pour l’encourager à aller de l’avant.



L’équipe envisage-t-elle de recruter de nouveaux joueurs capables de l’aider à retourner en division d’excellence?



L'équipe s'appuie actuellement sur des joueurs locaux au vu de sa situation financière, mais cela ne suffit pas pour créer une équipe compétitive, ce qui a poussé le staff technique à entrer en négociation avec certains joueurs, comme Mehdi El Hamrawi, qui a évolué dans les rangs du Wydad de Casablanca et Ilias Mahjoubi de l'équipe Youssoufia de Berrechid ainsi que l'entraîneur Faouzi Ali Il est à noter que le Raja de Béni Mellal occupe la septième place en première division du championnat national du Sud qui se compose de 10 équipes.