Said Chiba : Les U17 visent la finale de la Coupe arabe à Oran

24/08/2022

La sélection marocaine des moins de 17 ans de football, qui prend part à la Coupe arabe 2022 du 23 août au 08 septembre prochain à Oran en Algérie, vise la finale de cette compétition, a assuré l'entraîneur Said Chiba. "Cette compétition est très importante pour ces jeunes joueurs et vient à point nommé. Elle sera bénéfique pour toutes les sélections et nous viserons, tout d'abord, à franchir la phase de poules et atteindre par la suite la finale", a déclaré l'entraîneur de la sélection nationale en conférence de presse tenue lundi à Oran. Ce tournoi connaît la participation de plusieurs écoles footballistiques, a-t-il dit, relevant que la Coupe arabe offre l'occasion à de jeunes joueurs pour s'illustrer. Selon lui, l'objectif ultime demeure la formation d'une nouvelle génération de joueurs capables de renforcer, dans l'avenir, les rangs de l'équipe nationale A. Le tirage au sort de la Coupe arabe U17 avait mis le Maroc dans le groupe C, aux côtés de l'Irak, de la Mauritanie et des Comores.



Ci-après le programme des matches de la sélection nationale U17: 1ère journée: Mercredi 24 août: Maroc - Irak

2è journée: Samedi 27 août: Maroc - Mauritanie

3è journée: Mardi 30 août: Maroc - Comores.