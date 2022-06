Saïd Bounaga, un artiste plasticien passionné des couleurs et des formes

25/06/2022

Saïd Bounaga est un artiste plasticien passionné qui dépeint à sa manière son ressenti, ses émotions et son entourage avec des couleurs et des formes. Né en 1965 à Béni Mellal où il a passé son enfance jusqu'à 1982, Saïd Bounaga aime manipuler les formes, les couleurs et les matières. Il se présente comme un artiste touche-à-tout. Ses domaines de prédilection sont la peinture, l'architecture, la décoration, la sculpture, les installations. Ses tout premiers coups de pinceaux, Saïd Bounaga les a donnés à un très jeune âge. Passionné par la peinture et ayant à cœur de l'exercer dans les règles de l'art, Saïd Bounaga a entamé des études d’arts plastiques au lycée Hassan II de Marrakech. En 1985, il pose ses valises à Casablanca pour faire des études de dessin d’architecture. Attiré par la céramique, il décide trois années plustard, de partir en Tunisie pour affiner sa formation au centre d’art vivant de Radés. Depuis, Saïd Bounaga n’a cessé de perfectionner ses connaissances et de peaufiner son art et son style. Au fil d’années de pratique, il a accumulé de l’expérience et a su développer sa façon de faire. A travers la peinture, il exprime par les formes et les couleurs, des idées et des réflexions qui ont marqué son enfance. Sur ses toiles, il plaque des images, des scènes d’un passé vécu ou ressenti. Il transpose des fragments de sa mémoire culturelle à la fois arabe et amazighe via des formes esquissées, inachevées. Les thématiques qui l’interpellent et qui reviennent le plus souvent dans ses œuvres sont l'humanité, l'histoire. Suivant son état d'esprit et le besoin de communiquer, il raconte à travers son art, ses racines, son enfance, son passé, son vécu. Pour lui, la peinture est un moyen de communication universelle. Son style n'est pas dans la technique ni dans un courant artistique. Il peut le changer à tout moment car il fonctionne avec ce qu’il ressent et en s'inspirant des choses qui l’entourent. Saïd Bounaga a organisé sa première exposition à Béni Mellal en 1989.Et en parallèle avec sa carrière artistique, il a travaillé dans plusieurs agences d’architecture et de décoration, ce qui a fait naître en lui le besoin et le désir d’apporter sa touche aux objets de décoration et d’ameublement. D’où son installation à Marrakech pour être tout près des métiers de l’artisanat. Transmettre son savoir artistique aux enfants et aux jeunes est pour lui une véritable vocation. Il croit dur comme fer que l’éducation artistique est un des moyens puissants pour développer le bon sens, la raison, et stimuler l'intelligence, l’esprit d’analyse, l’observation, l’expression et la communication. C’est aussi un excellent médium pour forger la personnalité, étoffer la culture générale, développer la confiance en soi et la stabilité émotionnelle. Généralement, ses oeuvres ne portent pas de nom pour la simple raison que chaque toile porte le message en elle-même. Chaque tableau n'est qu'une partie d'un ensemble extrait de sa mémoire. Elles sont ainsi une invitation à l’exploration sensorielle de sa mémoire culturelle, chacun selon sa propre lecture et son intime interprétation.