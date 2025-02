Sahraouiya 2025 : Nawal Sfendla, une alpiniste marocaine qui allie défi sportif et action humanitaire

09/02/2025

Animée par une forte volonté de soutenir les causes féminines et humanitaires, l'alpiniste marocaine Nawal Sfendla a pris part à la 11e édition du Raid Sahraouiya, un événement sportif et solidaire organisé dans la ville de Dakhla.



A travers sa participation à cet évènement, Nawal Sfendla a mis en lumière le rôle du sport dans la création de ponts entre les femmes de différentes origines et cultures. Pour elle, le sport ne se limite pas à l’accomplissement personnel, mais s’étend au soutien des initiatives caritatives et sociales.



Dans une interview à la MAP, elle a exprimé sa joie d’avoir participé à cette aventure, qui réunit des femmes de divers horizons autour d'objectifs sportifs et humanitaires nobles, soulignant que ce raid n’est pas simplement une course, mais une plateforme qui renforce l’esprit de solidarité et de travail collectif, tout en mettant en avant la capacité des femmes à relever divers défis.



Cette manifestation vise également à soutenir les associations caritatives par le biais de dons et d’une participation active à des actions sociales. A cet effet, Nawal a choisi de représenter l’association "SOS Villages d’Enfants".



"Ce qui m'a poussé à participer à ce raid c'est ma conviction quant à l’importance de soutenir les catégories vulnérables, et j’espère pouvoir contribuer à mon niveau à mettre en lumière l’action noble menée par cette association”, a-t-elle ajouté.



Connue pour ses exploits exceptionnels dans le domaine de l'alpinisme, Nawal Sfendla a déjà marqué l’histoire en devenant la première alpiniste marocaine et arabe à atteindre le sommet du Manaslu, au Népal (8.163 mètres), le huitième plus haut sommet du monde, défiant des conditions climatiques extrêmes, après plus d’un an de préparation intensive.



L’alpiniste marocaine a également rappelé que "les valeurs requises par l’alpinisme, telles que la persévérance, la patience et la coopération, sont les mêmes que celles que l’on retrouve dans le Raid Sahraouiya", ajoutant que cette expérience représente une occasion de découvrir de nouveaux défis, tout en soutenant des causes sociales de grande portée.



Le Raid Sahraouiya, qui s’est clôturé vendredi soir à Dakhla, s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous sportif féminin incontournable par la force de son engagement au soutien de causes sociales, comme pour la qualité extraordinaire de son programme.



Ainsi, le duo composé des Marocaines Fatima Zahra Erragui et Soukaina Hammame, représentant l’Association Sakia El Hamra de développement et de solidarité à Laâyoune, a remporté le premier prix de cette édition, tandis que la deuxième place est revenue au binôme Isabelle Duparc et Séverine Collomb qui soutient l’association "B-ABA Autisme".

Le binôme Arianne Brodier et Lucie Rose, représentant l'association "SOS Villages d'Enfants", a occupé, quant à lui, la troisième position, complétant ainsi le podium.



Après une décennie de succès, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.