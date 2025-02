Sahraouiya 2025 : La 5ème étape s’achève en beauté entre aventure et défis sportifs

08/02/2025

La 5e étape du Raid Sahraouiya 2025 s'est clôturée en beauté, jeudi à Dakhla, avec deux défis distincts qui ont mis à l'épreuve à la fois les compétences physiques et intellectuelles des participantes.



La première épreuve a emmené les raideuses sur des pistes de VTT d’une distance de plus de 20 km, où elles ont dû affronter le terrain désertique tout en faisant preuve d'endurance et de stratégie, tandis que la seconde partie a transporté les concurrentes dans une chasse au trésor excitante, leur demandant de résoudre des énigmes et de déchiffrer des indices cachés à travers la ville.



Ces deux défis, complémentaires et contrastés, ont offert une expérience riche en émotions et en découvertes, symbolisant parfaitement l’esprit de cette aventure humaine et sportive, tout en mettant en avant les compétences sportives et stratégiques des compétitrices.



"L'épreuve était absolument splendide, tant par la beauté des paysages que par la diversité des parcours. Le soleil était au rendez-vous, avec peu de vent, chose qui a magnifié les paysages à chaque étape”, a souligné une participante dans une déclaration à la MAP.



Elle a également fait savoir que c'était la deuxième fois qu’elle participait à la Sahraouiya, expliquant que ce qu’elle appréciait le plus dans cette aventure, ce sont l'ambiance conviviale et l'esprit d'entraide entre toutes les participantes.



"La première partie de l’épreuve en VTT a été incroyable, nous avons traversé des paysages absolument magnifiques. Nous avons d'abord roulé en plein désert, avec des étendues infinies de sable à perte de vue, avant de continuer sur un parcours offrant une vue imprenable sur l'océan Atlantique”, a indiqué une autre participante.

Elle a également ajouté que “c’était vraiment une expérience unique, un mélange de beauté sauvage et de sensations fortes”.



Organisé en cinq étapes par l'Association du Lagon de Dakhla, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.



Cet événement multisports connaît la participation de femmes fortes et engagées de divers horizons, représentant plusieurs organismes, notamment l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), ainsi que de nombreux organismes et associations à fort impact social et humanitaire.