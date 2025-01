«Sahraouis pour la paix» rejoint l’IS

Le Mouvement loue le soutien du Premier secrétaire de l’USFP

09/01/2025

Le mouvement «Sahraouis pour la paix», un groupement créé en avril 2020, rassemblant nombre de potentialités et de forces vives et actives sahraouies et se déployant en faveur d’une résolution politique et pragmatique définitive de la question du Sahara marocain, a exprimé sa grande satisfaction de la décision annoncée par l’Internationale socialiste de l’inclure dans ses rangs parmi l’ensemble des partis progressistes à travers les quatre coins de la planète.



A cet égard, ce collectif n’a pas manqué de rendre hommage au Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, pour son appui effectif à la reconnaissance par l’Organisation internationale socialiste de son adhésion.



Pour rappel, le parti des forces populaires avait accueilli au cours du mois de décembre de l’année écoulée à Rabat les travaux des différentes instances décisionnelles de l’Internationale socialiste, en l’occurrence le comité Afrique de l’Internationale socialiste, le conseil de l’Internationale socialiste des femmes et le Conseil de l’Internationale socialiste.



Et c’est lors de ces différents travaux que la commission de déontologie de l’IS, instance déterminante et pertinente de l’Organisation a favorablement admis l’adhésion en tant que membre observateur parmi ses rangs du mouvement « Sahraouis pour la paix, sollicitée et appuyée par la commission politique permanente. Cette décision a été entérinée après avoir été soumise à la procédure en vigueur qui l’a ratifiée à l’issue du vote favorable de ses membres.



Là-dessus, sur sa page Facebook, ledit mouvement a mis en avant la déclaration de soutien et d’appui du Premier secrétaire de l’USFP, précisant que « l’un des grands dirigeants politiques au Maroc reconnaît le Mouvement « Sahraouis pour la paix », en tant que partenaire dans le dialogue en faveur d’une solution définitive de la question du Sahara ».



Et d’indiquer que Driss Lachguar estime que le « front polisario » n’est plus apte à prétendre à la représentation exclusive des Sahraouis, d’autant que le Mouvement « Sahraouis pour la paix » est parvenu à effectivement enraciner son existence au milieu de larges secteurs de la société sahraouie, tant dans la zone d’exil qu’à travers plusieurs régions en Espagne, ajoutant que le leader socialiste marocain a affirmé que dès lors que le Mouvement a adhéré à l’Internationale socialiste, il est en droit de participer à tous les débats autour de la paix et du processus politique prôné par les Nations unies.



Par ailleurs, le Mouvement «Sahraouis pour la paix» a souligné que «c’est la première fois qu’un dirigeant politique marocain de haut niveau évoque ce collectif sahraoui et appelle à la contribution de ce dernier aux efforts visant la recherche d’une solution politique à la question du Sahara entérinée par l’ensemble des parties concernées».



Dans cette veine, le Mouvement «Sahraouis pour la paix» considère que son adhésion à l’Internationale socialiste se présente comme une finalité stratégique puisant sa force dans sa profonde conviction de la cohérence de ses orientations politiques et idéologiques avec le collectif de l’IS regroupant plus de 130 organisations approuvant avec force l’engagement de « Sahraouis pour la paix » en faveur du choix pacifique et du solutionnement politique de ce différend régional de même que la lutte sur la voie du pluralisme partisan, de la démocratie et du bien-être de nos provinces du Sud.



Rachid Meftah