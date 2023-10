Sahara marocain. Plusieurs pays africains soutiennent l’initiative du plan d’autonomie

19/10/2023

République démocratique du Congo La République démocratique du Congo (RDC) a renouvelé, à New York, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara. "La République démocratique du Congo voudrait saisir cette opportunité pour renouvelerson soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, et qui a été jugé solide, sérieux et conforme à la Charte des Nations Unies", a souligné l’ambassadeur représentant permanent de la RDC à l’ONU, Zénon Mukongo Ngay, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU. Il a également mis en avant le développement socio-économique au Sahara marocain grâce aux investissements et projets mis en œuvre dansle cadre du nouveau modèle de développement lancé en 2015, relevant que ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation des populations et à l’amélioration des indices de développement humain. Le diplomate s’est, par ailleurs, félicité de la tenue de deux tables rondes à Genève, avec la participation de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du “polisario”, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, invitant ces participants à rester engagés, en faisant preuve de réalisme et d’esprit de compromis, tout au long du processus politique jusqu’à son aboutissement. Par la même occasion, l’ambassadeur a réaffirmé le soutien de son pays au processus politique, mené sousles auspices du Secrétaire général des Nations Unies, visant à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis au différend régional sur le Sahara, comme recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Il a, dans ce contexte, salué les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, visant à faciliter les négociations afin de parvenir à un règlement au différend régional autour du Sahara marocain, ajoutant qu’une solution politique à ce conflit de longue date et une coopération renforcée entre les Etats membres de l’Union du Maghreb contribueraient à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel. Burundi Le Burundi a salué, à New York, l’initiative d’autonomie présentée parle Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara. Cette initiative est qualifiée de crédible et sérieuse dans les résolutions successives du Conseil de sécurité de l’ONU depuis 2007, a souligné Landry Sibomana, premier conseiller à la Mission permanente du Burundi, devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies. Mettant en avant les "multiples" efforts du Royaume pour résoudre ce différend régional, l’intervenant s’est félicité de la dynamique internationale en appui à l'initiative d'autonomie, ainsi que du vaste programme d’investissement engagé par le Maroc. Ce programme a grandement contribué à l'autonomisation des populations, à l'amélioration des indices de développement humain et à la promotion des droits de l’Homme, a-t-il indiqué. Le diplomate a, en outre, appelé toutes les parties prenantes à ce différend régional à faciliterla reprise du processus destablesrondes, selon le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité. Il a, par la même occasion,salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sousles auspices exclusifs du Secrétaire général, notamment ses deux visites à Rabat, aux camps de Tindouf en Algérie, à Alger et Nouakchott. La délégation burundaise s’est félicitée aussi du succès de la récente visite de l'Envoyé personnel au Maroc, notamment à Laâyoune et Dakhla, où il a rencontré les présidents des deux régions, les élus et autorités locales, les notables, les acteurs économiques, des groupes de femmes et de jeunes, lesreprésentants de la société civile, ainsi que les présidents des deux Commissions régionales du Conseil national des droits de l'Homme. Le diplomate a, par ailleurs, indiqué que son payssouhaite que les parties prenantesrestent engagées en faisant preuve de réalisme et d’esprit de compromistout au long du processus politique sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies. République de Guinée La République de Guinée a dit croire fermement à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara dont la crédibilité est marquée dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. "Mon pays croit fermement à l’initiative marocaine d’autonomie dont la crédibilité est marquée danstouteslesrésolutions du Conseil de sécurité etreconnue par plus d’une centaine d’Etats membres de l’ONU", a souligné l’ambassadeurreprésentant permanent de la République de Guinée à l’ONU, Paul Goa Zoumanigui, devant la 4è commission de l’ONU. Il a relevé que cette initiative, qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité, veille à la promotion et à la protection des droits de l’Homme dans la région du Sahara. Le diplomate a, en outre, mis en avant le développementsocio-économique engagé par le Maroc dansles provinces du Sud, outre l’organisation des élections générales législatives, communales et régionales sur toute l’étendue de son territoire national y compris au Sahara marocain. Par la même occasion, l’ambassadeur a salué les initiatives de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU,notamment ses récentes visites dans la région entre juillet et septembre 2023, ainsi que les consultations bilatérales qu’il a organisées en vue de faciliter la relance du processus de dialogue politique impliquant le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”. Le diplomate a indiqué que son pays soutient la tenue régulière des tables rondes à l’image de celles tenues à Genève avec la participation de toutes les parties prenantes. Evoquant la situation des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf, dans le Sud-ouest de l’Algérie, M. Zoumanigui a dénoncé les violations des droits des enfants et des femmes dans ces camps, “dont certaines parties au conflit sont souvent coupables”. “Ces actionssont contraires aux idéaux des Nations Unies et ne peuvent profiter qu’au terrorisme etsaper les efforts de paix du Maroc”, a-t-il mis en garde, invitant toutes les parties prenantes à ce différend régional à s’engager pleinement dans un esprit de réalisme et de compromis pour aboutir à un dénouement heureux, pragmatique et durable de la question du Sahara. L’ambassadeur a, par ailleurs, remercié le Maroc pour lesfacilités permettant l’ouverture du consulat général de la Guinée à Dakhla, notant que cette opportunité permet de raffermir les relations d’amitié et de coopération avec le Royaume. Gabon Le Gabon a réitéré, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son appui à l’initiative d’autonomie qui présente des perspectives "crédibles et rassurantes" pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain. "Le Gabon réitère son appui à l’initiative marocaine d’autonomie, car elle présente des perspectives crédibles et rassurantes permettant non seulement de mettre fin à l’impasse politique actuelle, mais aussi de parvenir à une solution politique acceptable et négociée", a souligné la représentante du Gabon, Lia Bouanga Ayoune. Elle a relevé que plus d’une centaine de pays ont exprimé leur soutien au règlement proposé par le Royaume pour mettre fin à ce conflit artificiel. La diplomate gabonaise a, également,salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara qui “œuvre incessamment en faveur de la relance du processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies”. “Son engagement pour la réussite de sa mission se distingue à travers les visites qu’il a effectuées, au cours de l’année 2022, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie et dansles camps de Tindouf, ainsi qu’à traversles consultations bilatéralesinformelles qu’il a menées”, a-t-elle indiqué. Elle a fait remarquer que ce regain diplomatique est un “signe encourageant” qui appelle à la reprise du processus destablesrondes autour des quatre participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, invitant l’ensemble de ces participants à s’engager tout au long de ce processus, dans un esprit de compromis, en vue de parvenir à une solution politique au différend régional sur le Sahara marocain, tel que recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité. L’intervenante s’est en outre dite encouragée par la dynamique positive observée sur le terrain et marquée notamment par la participation des représentants du Sahara marocain aux différentsséminairesrégionaux du Comité des 24 de l’ONU (C24). Sur le plan économique, le Maroc fournit des efforts permanents pourl’amélioration des conditions de vie des populations des provinces du Sud, a-t-elle encore indiqué,signalant que le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015, a fortement contribué à la hausse des indices de développement humain dans cette région. “A l’évidence, ces progrès socio-économiques renforcent la coopération internationale dans la région”, a-t-elle affirmé, alors que plusieurs pays, de touteslesrégions du monde, ont ouvert des consulats généraux à Laâyoune et Dakhla, dont le Gabon. Evoquant le domaine des droits de l’Homme, la représentante du Gabon a salué lesréalisations “substantielles” du Maroc en la matière, citant notamment le renforcement du rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Laâyoune et à Dakhla, la coopération bilatérale avec le Haut-commissariat aux droits de l’Homme, les organes conventionnels et les procéduresspéciales du Conseil des droits de l’Homme. “Ces efforts ont été salués par les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2654”, a-t-elle tenu à rappeler. Et de conclure que le Gabon “encourage” le Maroc à poursuivre ses efforts à préserver le cessez-le-feu et sa coopération avec la MINURSO, appelant toutes les autres parties à faire de même dansl’intérêt de la sécurité et de la stabilité de toute la région.