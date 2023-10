Sahara marocain Le magazine espagnol “Atalayar ” met en avant le “large soutien international” à l'initiative d'autonomie

02/10/2023

Le magazine espagnol '’Atalayar’’ a mis en avant, jeudi, le ‘’large soutien international’’ dont bénéficie l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, proposée en 2007 par le Royaume.



‘’Le Maroc a reçu un large soutien international pour sa proposition d'autonomie au Sahara, dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume’’, écrit la revue spécialisée dans les affaires du Maghreb.



Faisant observer que ‘’la proposition marocaine n’a cessé de bénéficier d’un soutien important, notamment de la part des Etats-Unis, d'Israël, de l'Allemagne, des Emirats arabes unis ou de l'Espagne’’, la publication met l’accent sur la position du gouvernement espagnol, qui considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base ‘’la plus sérieuse, réaliste et crédible’’ pour la résolution du différend autour du Sahara.



Le Maroc, qui a toujours exprimé son soutien aux efforts de l’ONU pour trouver une solution politique à cette question, continue de déployer une ‘’diplomatie dynamique’’, fait noter ‘’Atalayar’’, précisant que ‘’les autres parties campent sur une position, qui manque de soutien’’.



Par ailleurs, le magazine espagnol pointe les‘’conditions difficiles’’ dans les camps de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie, ainsi que le ‘’détournement et la mauvaise gestion’’ de l'aide humanitaire internationale destinée aux séquestrés dans ces camps.



Cette situation a été dénoncée dans plusieurs rapports de diverses organisations internationales, notamment le Programme alimentaire mondial (PAM), conclut ‘’Atalayar’’.