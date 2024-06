Sahara marocain. Le Japon exprime son appréciation des efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre de l’initiative d’autonomie

03/06/2024

Le Japon a exprimé, vendredi, son "appréciation des efforts sérieux et crédibles du Maroc" dans le cadre de l’initiative d’autonomie pour le règlement de la question du Sahara marocain.



Cette position a été exprimée par la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, lors de ses entretiens à Tokyo avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué le ministère nippon des Affaires étrangères dans un communiqué.



Se basant sur la position "constante" du Japon, Mme Kamikawa s’est référée à "l’initiative marocaine d’autonomie, présentée le 11 avril 2007 au Secrétaire général de l’ONU", soulignant les efforts "sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus vers la résolution de la question (Sahara marocain)".



M. Bourita, qui effectue une visite au japon, s’est félicité de cette position exprimée par le Japon au sujet du Sahara marocain.