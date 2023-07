Sahara marocain : L'Italie salue '’les efforts sérieux et crédibles’’ menés par le Maroc

07/07/2023

L’Italie a salué ‘’les efforts sérieux et crédibles’’ menés par le Maroc pour parvenir à une solution à la question du Sahara, dans le Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel entre le Royaume du Maroc et la République italienne, signé mercredi à Rome.



"L’Italie salue les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc", tels que reflétés dans la résolution 2654 du Conseil de sécurité du 27 octobre 2022, précise-t-on dans ce Plan d’action, signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue italien, Antonio Tajani.



Se référant à l’initiative marocaine d’autonomie, l’Italie réaffirme également ‘’son appui aux efforts du Secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec la résolution 2654’’, souligne-t-on dans le document.



L’Italie, dans ce même Plan d’action, ‘’encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis, dans le contexte d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies’’.