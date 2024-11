Sahara marocain: L’Algérie à la croisée des chemins

03/11/2024

Si l’Algérie persiste dans sa politique actuelle, cela risque d’accroître son isolement international et d’intensifier les tensions avec ses voisins, notamment avec le Maroc

Face aux évolutions diplomatiques rapides autour du dossier du Sahara marocain, l’Algérie se trouve dans une situation sensible et complexe, où la question du Sahara est devenue un axe central de sa politique extérieure, influençant ses stratégies régionales et internationales, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France et la visite du président Emmanuel Macron au Maroc pour renforcer les relations bilatérales, accompagnées par l’adoption d’une position du Conseil de sécurité plus proche de celle du Maroc dans ses dernières résolutions, l’Algérie a réagi rapidement pour réaffirmer sa position ferme sur ce dossier.Sa réponse officielle s’est manifestée par l’accueil du président algérien du chef des séparatistes, un geste clair réaffirmant le soutien de l’Algérie au polisario face aux changements internationaux qui tendent à favoriser la position marocaine.Cette initiative algérienne vise, en apparence, à démontrer la fermeté de sa position. Toutefois, elle soulève plusieurs interrogations quant aux objectifs actuels de la politique algérienne et à sa capacité d’adaptation aux transformations internationales, notamment en raison de la reconnaissance croissante de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, reflétant la pression accrue sur l’Algérie dans ce contexte.Cet accueil traduit clairement l’attachement de l’Algérie à son soutien historique au polisario, malgré l’évolution des positions internationales, notamment celle de la France, qui a récemment pris un virage en faveur de la proposition marocaine sur le Sahara. Cette initiative place l’Algérie dans une position embarrassante, oscillant entre son insistance à soutenir le polisario et la pression diplomatique croissante qui s’oriente vers la reconnaissance de la souveraineté marocaine.D’un côté, ce choix semble montrer une volonté de renforcer l’indépendance de la décision diplomatique algérienne, et de l’autre, il révèle un sentiment de confusion et de tension. En effet, alors que l’Algérie est appelée à prendre des décisions plus difficiles à mesure que les reconnaissances internationales se multiplient, elle s’obstine à ignorer, au moins en surface, le basculement du soutien international vers le Maroc, tentant ainsi de minimiser l’importance du changement d’attitude de la France sur ce dossier. Dans ce contexte, l’accueil du chef des séparatistes traduit l’intention de l’Algérie de faire comprendre que ce virage français ne signifie pas pour elle un affaiblissement de son soutien au polisario, réaffirmant cet appui malgré les coûts élevés de cette politique.Alors que l’Algérie tente de maintenir un équilibre entre son soutien au polisario et la gestion des pressions diplomatiques internationales, elle fait face à des défis croissants et voit ses options de plus en plus limitées.Avec un rapport de force diplomatique évoluant en faveur du Maroc, la politique actuelle de l’Algérie s’avère de plus en plus coûteuse et complexe, nécessitant une réévaluation profonde afin de s’adapter aux changements rapides du contexte international.La tendance croissante des reconnaissances de la marocanité du Sahara constitue une pression diplomatique importante pour l’Algérie, qui se trouve de plus en plus isolée sur la scène internationale en raison de son attachement inflexible à sa position.Avec les reconnaissances de plus en plus nombreuses émanant de puissances influentes, des Etats-Unis à la France, en passant par plusieurs pays européens, l’Algérie se voit confrontée à une situation complexe, où elle éprouve des difficultés croissantes à attirer de nouveaux alliés pour soutenir sa position, alors que le Maroc continue de tisser un réseau d’alliances stratégiques renforçant sa stature régionale et internationale.L’isolement diplomatique de l’Algérie s’aggrave de manière notable, avec un coût de plus en plus élevé aux niveaux politique, économique et stratégique. Le Maroc, en consolidant son rôle de partenaire privilégié pour de nombreux pays européens, notamment dans des domaines sensibles comme la sécurité, la lutte contre l’immigration clandestine et le commerce, s’affirme en tant qu’acteur stratégique dans la région. Cela rend difficile pour l’Algérie de rivaliser dans ces partenariats sans un changement fondamental de ses politiques.Cet isolement impose une lourde charge à l’Algérie, la contraignant à compenser l’absence de partenariats économiques et sécuritaires, et la privant de l’influence nécessaire pour influer sur l’évolution du conflit en sa faveur, avec des options de plus en plus restreintes. L’Algérie est placée dans une position défensive, où elle se voit contrainte d’investir d’importantes ressources diplomatiques et financières pour soutenir le polisario, aggravant ainsi son fardeau économique et politique, réduisant sa capacité à engranger des gains diplomatiques, et renforçant son isolement international dans une dynamique qui fragilise sa position dans ce conflit.L'Algérie fait face à des défis économiques et sociaux croissants qui nécessitent une révision complète de ses priorités gouvernementales. La situation actuelle exige de diriger davantage de ressources vers le développement local et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. En effet, l'économie algérienne, largement dépendante des recettes du pétrole et du gaz, souffre des fluctuations des prix mondiaux et de la diminution des réserves de devises étrangères, ce qui accentue les pressions économiques sur le pays, obligeant le gouvernement à redoubler d'efforts pour garantir la stabilité financière et sociale.Cependant, cette situation intérieure délicate coïncide avec le soutien continu de l'Algérie au polisario, un soutien nécessitant des ressources politiques, financières et diplomatiques conséquentes. Ce qui suscite des interrogations fondamentales au sein de l'opinion publique algérienne quant à la véritable utilité de cette politique et à son impact sur les opportunités de développement national.Dans ce contexte, l'Algérie se retrouve face à un dilemme stratégique. D'une part, elle considère le soutien au polisario comme une partie intégrante de sa stratégie régionale et de son rôle en Afrique du Nord, et d'autre part, elle se trouve obligée de répondre à des défis internes qui nécessitent des solutions urgentes, telles que l'amélioration des services publics, la création d'emplois et le développement des zones défavorisées.Ce dilemme reflète la tension croissante entre la politique régionale et les besoins locaux, alors que les citoyens algériens réclament un réinvestissement dans des projets de développement national susceptibles de renforcer la stabilité sociale, d'améliorer les infrastructures et de développer les services de base. Dans cette optique, le gouvernement algérien devra mettre en place une stratégie équilibrée priorisant le développement local et orientant les ressources nationales vers les citoyens de manière directe. Atteindre cet équilibre ne contribuera pas seulement à la stabilité intérieure, mais améliorera également l'image de l'Algérie sur la scène internationale en tant qu'Etat centré sur le bien-être de son peuple et adoptant des politiques efficaces face aux défis économiques et sociaux croissants.La position rigide de l'Algérie sur la question du Sahara représente un des principaux obstacles à la coopération maghrébine, en particulier avec le Maroc, à un moment où la région a besoin de renforcer la coopération régionale pour affronter des défis communs menaçant la stabilité et le bien-être de ses populations.La région est confrontée à de nombreux défis interconnectés, notamment la lutte contre le terrorisme transfrontalier. Les groupes extrémistes exploitent toute faille de sécurité ou faiblesse dans la coordination régionale pour s'étendre et se renforcer, rendant nécessaire une coopération sécuritaire active entre les Etats maghrébins. En outre, la région fait face à des défis en matière de migration illégale, étant devenue un couloir de migration vers l'Europe, ce qui exige une véritable collaboration pour gérer le flux migratoire et atténuer les impacts sociaux et sécuritaires de ce phénomène.En parallèle, la région subit les effets du changement climatique, affectant les ressources naturelles, la sécurité alimentaire et exacerbant la désertification, ce qui rend la coopération environnementale et économique essentielle pour assurer la durabilité de ses populations. Cependant, le conflit autour du Sahara marocain entre l'Algérie et le Maroc complique les relations bilatérales et rend difficile toute forme de rapprochement ou de coordination, les désaccords politiques pesant lourdement sur les efforts d'intégration régionale, cruciale pour la région.Le manque de coopération entre l'Algérie et le Maroc ne freine pas seulement les projets de développement profitant aux deux nations, mais aussi les efforts visant à créer une Union du Maghreb Arabe efficace et forte, à même de faire face aux défis régionaux et internationaux de manière collective. En raison de ce différend, le Maghreb demeure l'une des régions les moins intégrées économiquement dans le monde, ce qui la prive de grandes opportunités économiques et impacte négativement la stabilité et la prospérité de toute la région.L’Algérie se retrouve avec des options limitées face aux développements internationaux rapides autour de la question du Sahara marocain. Si elle persiste dans sa politique actuelle, cela risque d’accroître son isolement international et d’intensifier les tensions avec ses voisins, notamment avec le Maroc. En revanche, une révision approfondie de la position algérienne pourrait s'avérer être la meilleure solution dans ce contexte.L’Algérie pourrait prendre des mesures pour atténuer sa position et s’engager dans un dialogue constructif avec le Maroc, avec l'appui de la communauté internationale, d’autant plus que la résolution de la question du Sahara renforcerait la stabilité dans toute la région.Ce dialogue pourrait inclure des arrangements permettant de concilier les aspirations de l'Algérie tout en préservant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et en orientant les efforts vers un développement régional commun.De plus, l'Algérie est appelée à donner la priorité à l'amélioration des conditions économiques et sociales à l'intérieur du pays, en investissant davantage dans les secteurs fondamentaux pour améliorer le niveau de vie et consolider la stabilité interne. Cette démarche renforcerait sa position régionale en tant qu'Etat économiquement fort et influent.