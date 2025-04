Sahara marocain: Estonie, Moldavie et parlement centraméricain réitèrent leur soutien au Plan d’autonomie

17/04/2025

Estonie



L’Estonie a réaffirmé, mardi, son soutien au plan d’autonomie, présenté en avril 2007 par le Maroc, pour régler la question du Sahara marocain, qualifiant le plan de "bonne base sérieuse et crédible pour une solution convenue entre les parties", tout "en encourageant les autres gouvernements à rejoindre cette position".



Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères estonien, Margus Tsahkna, lors d’une conférence de presse, à l’issue d’entretiens, à Tallinn, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en visite en Estonie, la première d’un ministre marocain des Affaires étrangères dans ce pays.



Ce soutien au plan d’autonomie intervient dans le sillage de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d’autonomie.

L’Estonie s’inscrit, ainsi, dans l’esprit de la dernière résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui se félicite du momentum créé et demande instamment qu’il soit mis à profit.



Moldavie



La Moldavie a exprimé, mardi à Chisinau, son appui au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler définitivement le différend régional autour de son Sahara, le considérant comme "la base la plus sérieuse et crédible" pour le règlement de ce différend.

Ce soutien a été exprimé dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue d’entretiens entre le ministre des Affaires étrangères de la République de Moldavie, Mihai Popșoi, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en visite de travail à Chisinau.



La République de Moldavie a également exprimé son "plein soutien aux efforts sincères" déployés par le Maroc pour la résolution de la question du Sahara marocain.

Le chef de la diplomatie moldave a réitéré, à cette occasion, le soutien de son pays au processus mené par les Nations unies en vue d’une solution politique juste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable pour les parties.



Les deux ministres ont également convenu de l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien à la résolution 2756 (2024) du Conseil de sécurité, qui a souligné le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d'un accord réaliste, pragmatique et durable et d’une solution politique basée sur le compromis.



Le Royaume du Maroc et la République de Moldavie ont, d’autre part, affirmé leur soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, et à ses efforts visant à faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et des principes et objectifs de la Charte des Nations unies.

Ils ont également réaffirmé leur soutien à la MINURSO, précise-t-on dans la Déclaration conjointe.



Parlement centraméricain



Le président du Parlement centraméricain (PARLACEN), Carlos René Hernández, a réitéré la position de l'organisation parlementaire régionale en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume, lors de ses entretiens mardi à Rabat avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.



En visite de travail au Royaume à la tête d'une importante délégation, M. Hernández a affirmé que cette position intervient en droite ligne avec les valeurs auxquelles adhère le Parlacen, avec à leur tête le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



La visite prévue de la délégation dans la ville de Laâyoune sera l'occasion de prendre connaissance du développement socio-économique au rythme duquel vivent les provinces du Sud, a-t-il indiqué, tout en se félicitant de la position stratégique du Royaume du Maroc et du grand respect dont il jouit sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, "en tant que partenaire stratégique de l'Amérique centrale en direction du continent africain et de la région arabe".



Dans ce contexte, le président du Parlacen a dressé un bilan positif des 10 ans de coopération parlementaire fructueuse entre la Chambre des conseillers et le Parlement centraméricain, couplé à des acquis significatifs au niveau tant bilatéral que multilatéral, louant en particulier le soutien institutionnel apporté par la Chambre à l'institution législative centraméricaine, notamment en matière d'organisation du Forum régional sur la migration en République dominicaine et du Forum économique et sécuritaire prévu au Salvador.



Cette entrevue a été aussi l'occasion de réaffirmer la solidité des relations entre les deux parties ainsi que l'importance grandissante de la coopération interparlementaire, dans un contexte marqué par des mutations régionales et internationales rendant nécessaires une coordination accrue et l'échange d'expériences dans les domaines d'intérêt commun.



A cet égard, M. Ould Errachid a fait part de sa satisfaction de la convergence de vues entre les deux parties à propos du Forum régional sur l'immigration, qui se tiendra fin avril en République dominicaine, se félicitant du soutien apporté par le Parlacen aux initiatives lancées par la Chambre des conseillers, dont le Forum parlementaire afro-latino-américain (AFROLAC) et le Forum économique Maroc-Amérique latine et Caraïbes, ainsi que d'autres évènements qui illustrent l'adhésion sérieuse de la Chambre à la sage vision Royale visant à promouvoir la coopération Sud-Sud comme choix stratégique.



La visite de la délégation du Parlement centraméricain dans les provinces du Sud permettra de constater de visu la dynamique de développement en cours, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et des infrastructures, des chantiers qui érigent la région en modèle de développement reliant le Royaume à l'Afrique, à l'Europe et à l'Amérique latine.



Le Parlement marocain a adhéré en juin 2015 au Parlement centraméricain en tant que membre observateur. Cette institution régionale regroupe six pays, à savoir le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine.