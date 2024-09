Sahara: Saint-Christophe-et-Niévès réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

24/09/2024

Le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, du Développement économique et de l'Investissement de Saint-Christophe-et-Niévès, Denzil Llewellyn Douglas, a réitéré lundi à New York la position constante de son pays en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue de Saint-Christophe-et-Niévès ont procédé, ce lundi, à la signature d’un communiqué conjoint entre les deux pays, à l’issue d’une réunion tenue en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.



Dans ce communiqué, le Royaume du Maroc et la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès ont exprimé leur plein engagement à consolider, à dynamiser et à élargir le champ de leur coopération, faisant part de leur volonté de conclure une feuille de route 2024-2026 de coopération de nouvelle génération pour les trois prochaines années.



Concernant la question du Sahara, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.



Dans ce communiqué, M. Douglas a également réitéré le soutien de son pays à l’Initiative d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.

A cet égard, il a salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à ce différend régional.



En tant que membre de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès a salué l'ouverture d'une ambassade de l'OECO à Rabat (18 octobre 2018) et d'un Consulat général à Dakhla (31 mars 2022), qui représentent une grande opportunité pour consolider davantage les échanges bilatéraux entre le Royaume du Maroc et les six Etats de la Caraïbe orientale.