Safi accueille le 1er colloque international sur l'innovation, la performance et les stratégies des organisations

31/08/2019

La première édition du Colloque international sur l’innovation, la performance et les stratégies des organisations (IPSO) aura lieu, les 17 et 18 octobre prochain à Safi, sous le thème "Les organisations publiques: managérialisme, publicisation ou un nouveau paradigme".

Initiée par le département économie et gestion de la Faculté polydisciplinaire de Safi et le Laboratoire de recherche en innovation, Responsabilités et développement durable (INREDD) relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, cette rencontre se veut un espace d’échange autour des recherches en économie et gestion portant sur l’innovation, la performance et les stratégies des organisations, soulignent les organisateurs dans un communiqué publié sur le site web de l’UCA. Et d’ajouter qu’il s’agit aussi d’une rencontre pluridisciplinaire pour débattre des thèmes de recherche émergents et des questions d’actualité, mais également des réponses en vue de dégager des pistes managériales pour l’action des gestionnaires.

Etant interdisciplinaire, ce colloque ambitionne notamment de réunir les contributions scientifiques des chercheurs issus des différentes disciplines relevant des sciences sociales en général (management, économie, droit, sciences humaines …), pour discuter des pratiques managériales innovantes et des questions saillantes que soulève le verbatim "faire les bonnes choses" et "bien faire les choses", précise la même source.

Cette première édition sera consacrée, entre autres, à l’étude du "management public" versus "management privé" et les modalités de transférabilité des pratiques managériales, relève le communiqué.