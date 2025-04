Safi: Deux individus interpellés pour port d'arme blanche sans motif légitime et menace de commettre des crimes

06/04/2025

Les éléments de la préfecture de police de Safi ont interpellé tard samedi deux repris de justice pour leur implication présumée dans le port d’arme blanche sans motif légitime, la menace de commettre des crimes, des délits contre des personnes et des biens et le refus d'obtempérer, apprend-on de source sécuritaire.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les agents de la police ont appréhendé les deux suspects dans un quartier de la ville après que ces derniers ont menacé la sécurité de personnes et de biens à l’aide de l’arme blanche, indique la même source, notant que les mis en cause ont entravé les procédures de contrôle et d'interpellation et opposé une résistance violente à l’aide de deux chiens de race dangereuse.



Pour contrer ces menaces imminentes, un inspecteur de police principal a été contraint d’utiliser son arme de service par précaution, relève la source, précisant que l’un des suspects a été blessé au pied, tout comme l’un des chiens utilisés contre les policiers. Cette intervention a permis de neutraliser le danger, ajoute-t-on.



L’intervention de la police a permis d’appréhender le mis en cause blessé et son complice dans ces actes criminels, de saisir l’arme blanche utilisée dans l'agression et de remettre les deux chiens aux services vétérinaires. L’enquête ordonnée par le parquet compétent se poursuit pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.



