Sadio Mané sacré meilleur joueur africain de l’ année

22/07/2022

L’international sénégalais Sadio Mané, sociétaire du Bayern Munich, a été désigné meilleur joueur africain de l’année.



Sadio Mané a reçu son trophée lors de la cérémonie de la Confédération africaine de football (CAF) organisée jeudi soir au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura (près de Salé). L’international sénégalais a devancé l’Egyptien Mohamed Salah, son ancien coéquipier à Liverpool, et son compatriote Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea.



A cette occasion, Sadio Mané a exprimé sa joie pour cette récompense, adressant ses remerciements aux personnes qui l’ont aidé à atteindre ce niveau.



Mané a mené son équipe nationale à remporter la Coupe d’Afrique des nations 2021-2022 et à se qualifier à la Coupe du monde Qatar 2022.



Sadio Mané a rejoint le mois dernier le Bayern Munich en provenance de Liverpool.



L’Egyptien Mohamed Salah a, quant à lui, remporté ce prix à deux reprises, en 2017 et en 2018.



Pour sa part, Edouard Mendy a occupé une place de choix dans la short list des CAF Awards après ses performances avec l’équipe nationale du Sénégal et son club de Chelsea.



La cérémonie des CAF Awards a été marquée par la présence du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, du président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, du conseiller de S.M le Roi, André Azoulay, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, en plus des membres du bureau exécutif de la CAF et de stars du football africain.