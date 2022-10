Sade enregistre dans le mythique studio Miraval restauré par Brad Pitt

On les imagine parmi les vignes et les pins parasols. Selon les informations obtenues par Billboard, Sade Adu et son groupe éponyme font leur retour à la musique dans un studio situé en Provence, dans le Var. Pas n'importe quel studio. Son Nom ? Miraval. Son propriétaire ? Un certain Brad Pitt.



Les premières images parvenues du studio d'enregistrement laissent rêveur : des consoles au design très 70 rappellent l'histoire de l'endroit, qui accueillit notamment Pink Floyd pour l'enregistrement de The Wall.



Brad Pitt étant meilleur acteur que producteur de musique, il a confié les lieux à un musicien français. Damien Quintard, tout juste 30 ans, s'est donc chargé d'accueillir l'artiste britannique et son groupe à Miraval. «Vous pouviez ressentir l'amour de la chanteuse et de ses musiciens pour cet endroit», a-t-il confié à Billboard. Ça n'est en effet pas la première fois que Sade se rend sur les lieux. Dans les années 80, le groupe a enregistré Stronger Than Pride et Promises, deux de ses plus grands albums, en Provence.



Le studio Miraval avait cessé toute activité il y a presque deux décennies. Brad Pitt, qui a jeté son dévolu sur la propriété française en 2008, s'est lancé dans la réaffectation du studio voilà quelques années. «C'est un rêve que de voir cet endroit renaître», s'émeut Damien Quintard.