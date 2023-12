Sa Majesté le Roi reçoit les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et nomme son président

01/12/2023

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal à Rabat, les nouveaux membres nommés à la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique de cette Cour et particulièrement les dispositions relatives au renouvellement du tiers de ses membres.

Il s'agit de :



- Mohamed Amine Benabdellah, Amina El Messaoudi et Najib Ba Mohamed, membres nommés par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie.

- Mohamed El Kasri, membre élu par la Chambre des représentants,

- Mohamed Lididi, membre élu par la Chambre des conseillers.



Dans le même cadre, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu nommer M. Mohamed Amine Benabdellah, président de la Cour constitutionnelle, en remplacement de Said Ihrai, qui n’est plus en mesure de poursuivre sa mission.

Lors de cette audience, Mme Amina El Messaoudi et MM. Najib Ba Mohamed et Mohamed Lididi ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, et ce, conformément aux dispositions de la loi organique de la Cour constitutionnelle.