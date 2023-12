Sa Majesté le Roi nomme de nouveaux ambassadeurs

01/12/2023

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain a remis leurs Dahirs de nomination.

Il s'agit de :



- M. Youssef Amrani, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès des Etats-Unis d’Amérique.

-M. Mohamed Ait Ouali, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Arabe d’Egypte.

-M. Abdelkader El Ansari, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République populaire de Chine.

-M. Ahmed Tazi, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

-M. Fouad Akhrif, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume Hachémite de Jordanie.

-Mme Samira Sitaïl, Ambassadrice de Sa Majesté le Roi auprès de la République Française.

Par la suite, M. Fouad Akhrif et Mme Samira Sitail ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.



Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.