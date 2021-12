Sa Majesté le Roi nomme de nouveaux ambassadeurs

15/12/2021

S a Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais Royal de Rabat, plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain a remis leurs dahirs de nomination.

Il s’agit de :

- M. Mohamed Benchaaboun, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République française.

- M. Karim Medrek, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie.

- M. Hassan Naciri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Sénégal, de la République de Gambie, de la République de Guinée Bissau et de la République du Cap-Vert.

- M. Driss Isbayene, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Mali.

- M. Zakaria El Goumiri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Unie de Tanzanie et de l’Union des Comores.

- M. Mohamed El Basri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume des Pays-Bas (la Hollande).

- M. Mohamed Sbihi, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Hellénique (la Grèce) et de la République de Chypre.

- M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud.

- Mme Bouchra Boudchich, ambassadrice de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Panama.

- Mme Wissane Zailachi, ambassadrice de Sa Majesté le Roi auprès du Commonwealth d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Tuvalu, de la République des Kiribati et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

- M. Ali Benaissa, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’État du Koweït.

- M. Abderrahim Rahali, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume de Thaïlande.

- M. Hicham Dehane, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Dominicaine et de la République d’Haïti.

- M. Abderrahim Mouziane, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’Etat de Palestine.

- M. Issam Taib, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de Guinée et de la République de Sierra Leone. - M. Hicham Elaloui, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de Cuba.

- M. Hakim Hajoui, ambassadrice de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord.

- Mme Nabila Freidji, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume de Norvège et de la République d’Islande.

- M. Mohamed Rachid Maaninou, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Kazakhstan, de la République du Tadjikistan, de la république du Turkménistan et de la République Kirghize.

Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui