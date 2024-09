Sa Majesté le Roi félicite le Président de la transition, Chef de l'Etat du Mali à l'occasion de la fête nationale de son pays

23/09/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la transition, Chef de l'État de la République du Mali, Son Excellence Assimi Goïta, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime à M. Goïta Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs pour le bonheur, la prospérité et l'avenir du peuple malien.

Le Souverain assure le Président de la transition du Mali de la considération qu'Il porte aux liens de fraternité historique et de profonde amitié unissant les deux peuples et les deux pays.



"Vous pouvez, à cet égard, compter sur la disposition du Royaume du Maroc à continuer, avec la République du Mali, à œuvrer pour le renforcement de l'excellente coopération bilatérale et à contribuer à la consolidation de la paix, la stabilité et l'unité de l'Afrique", écrit Sa Majesté le Roi.