Sa Majesté le Roi félicite le Président de Singapour à l'occasion de la fête nationale de son pays

09/08/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Shanmugaratnam, ainsi que Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple singapourien.



Sa Majesté le Roi saisit cette opportunité pour saluer les liens d'amitié solide et d'estime mutuelle unissant le Royaume du Maroc et la République de Singapour, faisant part de Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président de Singapour afin de développer la coopération bilatérale au service des intérêts des deux peuples amis.