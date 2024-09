Sa Majesté le Roi félicite la Présidente de la République de Malte et le Président arménien à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays

22/09/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République de Malte, Myriam Spiteri Debono, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur à la Présidente de Malte et de davantage de progrès et de prospérité au peuple maltais ami.



Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Mme Myriam Spiteri Debono en vue de consolider les relations de coopération fructueuses unissant le Royaume du Maroc et la République de Malte et de les hisser pour englober différents domaines au service des intérêts des deux peuples amis.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au Président de la République d'Arménie, M. Vahagn Khachaturyan, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au Président Khachaturyan et Ses sincères vœux au peuple arménien pour la réalisation du progrès et de la prospérité auxquels il aspire.



Sa Majesté le Roi a, à cette occasion, fait part de Sa satisfaction des relations unissant les deux pays amis, réitérant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Président arménien pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun au service des deux peuples.