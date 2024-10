Sa Majesté le Roi félicite M. Prabowo Subianto à l'occasion de son investiture Président de la République d'Indonésie

22/10/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Prabowo Subianto à l'occasion de son investiture Président de la République d'Indonésie.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Subianto et Ses sincères vœux de pleine réussite au service du peuple indonésien frère pour réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.



Se félicitant des relations solides de fraternité unissant le Maroc et l'Indonésie, Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour réaffirmer Sa détermination à œuvrer de concert avec M. Subianto en vue d'approfondir et développer la coopération bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun en vue de répondre aux attentes des deux peuples frères.