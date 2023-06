Sa Majesté le Roi Mohammed VI félicite les présidents russe et des Philipinnes

13/06/2023

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations au Président russe et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple russe.



Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Son estime des relations d'amitié et de coopération solides unissant les deux pays, "que Nous veillons à renforcer et à hisser dans différents domaines au service des intérêts de Nos deux peuples".



Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président des Philippines, M. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au président Ferdinand Marcos et Ses meilleurs vœux au peuple philippin pour davantage de progrès et de prospérité.



SM le Roi saisit cette occasion pour Se féliciter de la nouvelle dynamique que connaissent les liens d'amitié entre les deux pays, basés sur l'estime mutuelle et la volonté commune de les hisser au plus haut niveau.



A cette occasion, le Souverain exprime Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président des Philippines pour promouvoir cette dynamique exceptionnelle, au service des aspirations des deux pays amis pour davantage de rapprochement et de coopération fructueuse.